dakar 2020

Prima vittoria di tappa per Ross Branch. Secondo Sam Sunderland, nuovo leader in classifica generale, 3° Pablo Quintanilla. In difficoltà Brabec e Price.

Seconda tappa della Dakar che si rivela ben più complessa. Brilla in particolare Ross Branch: il top rookie 2019, originario del Botswana, conquista così la sua prima vittoria di tappa. A poco più di un minuto da lui c’è Sam Sunderland, nuovo leader della classifica generale, che nell’ultimo tratto riesce ad avere la meglio su Pablo Quintanilla, 3° a fine tappa. Giornata difficile invece per i dominatori della prima giornata: Ricky Brabec chiude appena fuori dalla top ten con circa 9′ di ritardo, 12 invece quelli accusati da Toby Price.

Da rettificare quanto visto nella prima giornata, visto che sono arrivate alcune penalità in termini di tempo. In tutto sono 43 i piloti che vengono sanzionati, da pochi minuti a più di un’ora. Uno di questi è Toby Price, penalizzato di due minuti, un fatto che comunque non gli toglie la vittoria della prima tappa. I distacchi dietro di lui però si sono notevolmente ridotti: prima della partenza, Ricky Brabec accusava solo 5”, 40” quelli del terzo classificato Matthias Walkner.

Price, vincitore della prima tappa, è scattato davanti a tutti, seguito da Brabec e Walkner: partire per primi però non giova, anzi da il via ad una competizione particolarmente difficile. Barreda invece si porta al comando dopo 52 km, davanti a Branch (miglior rookie 2019) e Quitanilla. Sempre più indietro invece i due protagonisti della prima giornata, che dopo 159 km accusano dai 10 ai 13 minuti di ritardo. Uno svantaggio che entrambi proveranno a ridurre, senza però particolare successo.

Il momento determinante però arriva al km 214: Ross Branch prende la testa della tappa, per non lasciarla più fino all’arrivo. Arriva quindi la prima vittoria per l’alfiere Bas Dakar KTM, che precede di 1′ 24” il compagno di marca Sam Sunderland, chiude il podio la Husqvarna di Pablo Quintanilla a 2′ 21” davanti alla prima Honda, quella di Kevin Benavides. Joan Barreda invece chiude 6° a poco meno di 5′, unica Yamaha in top ten quella guidata da Xavier de Soultrait, a sei minuti dal vincitore. Ricky Brabec chiude 11° a circa nove minuti, Toby Price è 15° a 12 minuti.

Registriamo quattro abbandoni dopo la tappa inaugurale. Il primo è Willy Jobard (Guadalpin Banus/Bosuer Racing), al via in ‘Original by Motul’, quindi senza assistenza. Seguono Marcel Butuza (Vectra Racing Team), Ismael Nietto (team privato) ed il rookie Philip Turner (Bas Dakar KTM Racing Team). Nella giornata odierna non prende il via neanche il rookie Aaron Mare (Monster Energy Honda), che non vuole rischiare troppo: un incidente durante la prima tappa gli ha provocato la lussazione della mano sinistra.

Seconda tappa difficile per Laia Sanz, protagonista di una caduta nella prima parte della speciale. La pilota, appena fuori dalla top 20 alla fine della giornata inaugurale, riesce a ripartire, ma ha perso una ventina di minuti. Dopo 141 km si ritira Daniel Nosiglia (Team Honda Nosiglia), protagonista di un incidente. Undicesimo nel 2019, quest’anno alla sua quarta Dakar, riporta un piccolo infortunio alla testa e viene trasportato in ospedale.