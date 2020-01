PBM Ducati: nuovo main sponsor, rinnovate ambizioni

PBM Ducati trova in VisionTrack il nuovo title sponsor con l'obiettivo di difendere il titolo vinto nella passata stagione, questa volta con Brookes e Iddon.

Con il titolo vinto nella passata stagione, il team PBM Ducati si è affermato sempre più come la squadra di maggior successo nella storia del British Superbike. Dal 2016 tornato ad essere il team di riferimento Ducati, la compagine di Paul Bird con Scott Redding ha conquistato il terzo titolo in quattro anni, oltretutto al debutto con la nuova Panigale V4 R.

2019 INDIMENTICABILE

In un 2019 monopolizzato proprio dalle Panigale V4 R, PBM Ducati ha raggiunto un traguardo inseguito da tempo: portare i suoi due piloti ai primi due posti in campionato. Se Scott Redding da rookie (primo nella storia del BSB) si è laureato Campione, Josh Brookes al primo anno da Ducatista ha concluso secondo a soli 5 punti dal proprio compagno di squadra. Complessivamente il team Be Wiser PBM Ducati nel 2019 ha ottenuto 21 vittorie in 27 gare e altri 17 podi: numeri da capogiro.

NUOVO MAIN SPONSOR

Il 2019 ha inoltre sancito la conclusione del quadriennale sodalizio con Be Wiser, con Paul Bird che ha subito trovato in VisionTrack nuovo partner per la stagione 2020. La squadra assumerà la denominazione di VisionTrack PBM Ducati con le due Panigale V4 R, inevitabilmente, che differiranno nella veste estetica rispetto alla passata stagione.

IDDON ACCANTO A BROOKES

Con Redding al Mondiale Superbike, per il BSB 2020 si è puntato sulla riconferma di Josh Brookes, legittimo pretendente #1 alla conquista del titolo. Accanto al Campione 2015, dopo varie trattative sfumate (anche con piloti del WorldSBK), Paul Bird ha ingaggiato Christian Iddon, ritenuto il profilo giusto per esperienza e crescita mostrata in stagioni non facili vissute con TAS BMW. L’ex specialista del Supermotard ha già provato una V4 R a Cartagena nelle scorse settimane, come si può vedere dalla foto d’apertura.