Il British Superbike ha fatto tappa a Brands Hatch per il quinto round di questa esaltante stagione. Nel video qui sopra il nostro format che vi propone un’ampia sintesi di gara 2 e gara 3. Il commento è di Alessio Piana.

Un mare di folla

Situato ad appena 30 chilometri dal centro di Londra, Brands Hatch in questo week end di fine luglio con il British Superbike ha offerto un colpo d’occhio magnifico. Ben 55 mila gli spettatori presenti, un pubblico enorme per una serie nazionale. Il BSB tornerà in pista il 12-14 agosto a Thruxton.

