Tom Neave infortunato: British Superbike 2023 in salita

Inizia non propriamente nel migliore dei modi la seconda stagione consecutiva nel British Superbike con i colori Honda per Tom Neave. Il Campione 2021 della Superstock 1000 britannica, in seguito ad una caduta nel corso dei Test privati a Monteblanco, ha riportato un infortunio alla spalla.

INFORTUNIO PER TOM NEAVE

Reduce da un problematico 2022, Tom Neave è stato riconfermato da Honda Racing UK per il secondo anno consecutivo nel British Superbike, andando così ad affiancare Andrew Irwin. Sfortunatamente per Tom #68, la stagione inizia con un infortunio. Non grave, ma quanto basta per costringerlo ad ulteriori esami in madrepatria, saltando così gli imminenti test ufficiali dell’11-13 marzo al Circuito di Navarra.

BRITISH SUPERBIKE IN SALITA

Tom Neave è caduto nella conclusiva giornata di test privati del 3 marzo scorso. Per lo squadrone Honda Racing UK si è trattata della prima uscita in pista del 2023, con la presenza anche dello stesso Irwin oltre che di John McGuinness e Nathan Harrison. Per Neave, tuttavia, non dovrebbero esserci problemi per il primo round 2023 del 7-9 aprile prossimi a Silverstone.

STORICO TITOLO NEL 2021

Come testimoniato dalla riconferma in squadra, Tom Neave gode tuttora della grande fiducia nei quadri Honda. Dopo un problematico 2020, nel 2021 conquistò il titolo britannico Superstock 1000, il primo oltremanica per la nuova CBR 1000RR-R.