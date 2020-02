Al Motorcycle Live Show svelata la nuova livrea delle S1000RR di TAS Racing BMW per il BSB 2020 senza più il main sponsor di lungo corso Tyco.

Periodo di presentazioni per il British Superbike. Dopo Massingberd Mundy FS-3 Kawasaki e Rich Energy OMG Racing, al Motorcycle Live Show di Londra anche TAS Racing ha svelato la nuova livrea per la stagione 2020. Squadra di riferimento BMW Motorrad al via del BSB, il 2020 segna l’inizio di un nuovo corso per la compagine di Hector e Philip Neill. Senza più il title sponsor Tyco…

TAS Racing

Dal 2015 passata a BMW dopo un sodalizio di lunga data con Suzuki e successi continui soprattutto nelle road races, TAS Racing ha vissuto un primo lustro con la casa dell’Elica altalenante. Nel 2015 subito le prime vittorie, ma dal 2016 a questa parte nel BSB è sempre mancato l’obiettivo minimo rappresentato dalla qualificazione per lo Showdown. Proprio per questo la squadra nordirlandese ha stravolto i propri piani e programmi, puntando su una rinnovata line-up di piloti.

BRADLEY RAY E TAYLOR MACKENZIE

Con Christian Iddon passato in PBM Ducati, a condurre le due BMW S1000RR di riferimento saranno Taylor Mackenzie, già con questa squadra nel British Supersport e nei conclusivi due round 2019 del BSB, e Bradley Ray. “Telespalla” va in cerca del riscatto e, a giudicare dalle prime sensazioni avute a Cartagena, si è subito trovato bene con la S1000RR.

TYCO SALUTA

La livrea 2020 del TAS Racing è stata svelata presso lo stand BMW Motorrad UK al MCN Show di Londra, accanto alle analoghe S1000RR dello Smiths Racing (team di riferimento nelle road races ed impegnato anche nel BSB) e Bathams Racing (supportato da BMW per la Stock 1000 britannica). Come si può notare dalla foto, manca lo sponsor Tyco che, dopo ben 8 anni (!), non ha rinnovato l’accordo con TAS. Le due S1000RR di Ray e Mackenzie vestiranno pertanto i distintivi colori di BMW Motorrad ed un adesivo celebrativo dei 20 anni di partecipazione di TAS Racing alle competizioni motociclistiche su strada e su pista.