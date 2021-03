Takumi Takahashi riparte dal BSB con Honda Racing UK

Dopo l'esperienza nel Mondiale Superbike, Takumi Takahashi affronterà la stagione 2021 del BSB con la terza CBR di Honda Racing UK accanto a Irwin e Mizuno.

Non uno, bensì due piloti giapponesi in squadra. Honda Racing UK, via-casa madre, porterà in pista una terza CBR 1000RR-R per la stagione 2021 del British Superbike affidata a Takumi Takahashi. Il motociclista All Japan, tuttora sotto contratto HRC, ripartirà così dal BSB dopo una sofferta stagione d’esordio nel Mondiale di categoria vissuta con MIE Racing.

TAKAHASHI NEL BSB

Tre volte vincitore della 8 ore di Suzuka (2010, 2013, 2014) e Campione All Japan Superbike 2017, Takumi Takahashi esordirà nel BSB con un programma definito all’ultimo momento. Con il team MIE Racing di Midori Moriwaki che ha deciso di puntare sul solo Leandro Mercado, HRC ha concesso a Takahashi l’opportunità di continuare la sua esperienza nel motociclismo europeo. Una decisione presa nelle ultime settimane, con Honda Racing UK che si ritroverà a schierare in un sol colpo tre CBR 1000RR-R. Takahashi affiancherà così Glenn Irwin ed il connazionale Ryo Mizuno, portando a due il numero di giapponesi nel BSB ed in squadra.

LE PAROLE DI TAKAHASHI

“Sono felice di partire al British Superbike con Honda Racing UK“, ha ammesso Takumi Takahashi. “Correrò su tracciati mai visti prima, ma spero di ottenere buoni risultati come accaduto in passato a Ryuichi Kiyonari“. Con “King Kiyo” sono inoltre legati da una bella amicizia e hanno fatto squadra insieme alla 8 ore di Suzuka 2019 con il team ufficiale Red Bull Honda HRC.

HONDA SEMPRE PIU’ PRESENTE

La presenza di due piloti giapponesi in Honda Racing UK riafferma sempre più l’interesse profuso dalla casa dell’ala dorata verso il BSB. “La stagione 2021 si prospetta davvero interessante per tutti noi. Accanto a Glenn, Ryo e Tom (Neave, pilota della STK1000), adesso possiamo aggiungere in squadra Takumi“, spiega Havier Beltran, direttore del team Honda Racing UK. “Sono stati mesi impegnativi per portare a termine questo progetto, ma adesso siamo pronti per i primi test. Non vediamo l’ora di scendere in pista, considerando che abbiamo da provare molti sviluppi che sono stati preparati nel corso dell’inverno.”