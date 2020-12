TAG Racing con Linfoot passa a Honda per il BSB 2021

Il Team TAG Racing ha scelto Honda per la stagione 2021 del British Superbike, Dan Linfoot confermato in squadra, Shaun Winfield al via della Stock 1000.

Dopo la burrascosa conclusione del sodalizio con Yamaha a stagione 2020 in corso, TAG Racing ha annunciato il passaggio a Honda per il British Superbike 2021. La struttura di Gary Winfield, con il pieno supporto di Honda Racing UK, porterà in pista una CBR 1000RR-R nel BSB per Dan Linfoot. Confermato contestualmente l’impegno nel National Superstock 1000 Championship sempre con Shaun Winfield in sella ad una nuova Fireblade.

TAG RACING E HONDA INSIEME

TAG Racing nel BSB 2021 sarà a tutti gli effetti “supporter team” di Honda Racing UK. Questo consentirà alla squadra di usufruire di CBR 1000RR-R di prim’ordine, rappresentando una sorta di team satellite della filiale britannica della casa dell’ala dorata. “Per noi è un onore essere selezionati da Honda Racing UK come supporter team per la stagione 2021“, spiega Gary Winfield, Team Manager. “In molti ci hanno chiesto perché abbiamo cambiato costruttore, il motivo è semplice: vogliamo tornare ad essere competitivi ed il passaggio a Honda dà una nuova prospettiva alla nostra struttura. Dopo le prime conversazioni con Harv (Beltran) sapevamo di aver preso la decisione giusta per il futuro. Numeri alla mano, la CBR promette bene, l’abbiamo visto nel nostro banco prova e siamo rimasti impressionati“.

LINFOOT RITORNA IN HONDA

Per Dan Linfoot, alla sua terza stagione consecutiva con TAG Racing, si tratterà del ritorno in sella ad una CBR. Nel quadriennio 2015-2018 difese infatti i colori di Honda Racing UK proprio nel BSB, riuscendo anche a conquistare un paio di vittorie. “Dopo aver vissuto probabilmente la stagione più difficile della mia carriere, sono entusiasta delle prospettive per il 2021“, ha ammesso Dan Linfoot. “Tornare in sella ad una Honda mi rende felice. La nuova moto è davvero impressionante, quello che Andy e Glenn Irwin hanno fatto nella passata stagione è stato incredibile. Adesso non vedo l’ora di iniziare, si tratta di un progetto entusiasmante e sono molto fiducioso che possiamo ben figurare nel BSB l’anno prossimo.”

PRESENZA NELLA STK1000

Come detto, il TAG Racing correrà nuovamente nella Superstock 1000 britannica sempre con Shaun Winfield, il quale ha già corso con una Fireblade di nuova generazione nel conclusivo round 2020 disputatosi lo scorso mese di ottobre a Brands Hatch, ottenendo il 15° posto in gara.