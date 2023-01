Il Baby Lord Storm Stacey per il quarto anno al via del British Superbike

Un “Lord” (questo il suo rinomato nickname) al via del British Superbike. Anzi, un “Baby Lord“, considerando che il buon Storm Stacey non ha ancora compiuto 20 anni e, sebbene la sua giovanissima età, sarà prossimo ad affrontare la sua quarta stagione consecutiva nella serie. Recordman di precocità, si appresta al definitivo step di carriera rinnovando l’intesa con il team GR Motosport, squadra che lo aveva portato all’esordio nel BSB 2020.

UN GIOVANE LEONE DEL BRITISH SUPERBIKE

La storia di Storm Stacey ha fatto parlare e molto nel corso del 2020. A soli 16 anni, il giovanissimo motociclista britannico era stato promosso al BSB dal team GR MotoSport, con prevista una speciale “deroga” dal promoter MSVR e dal MCRCB dopo un test-provino. Con una licenza speciale, originariamente Stacey avrebbe dovuto esordire nel British Superbike da più giovane pilota di sempre a 16 anni, 11 mesi e 19 giorni, auspicio vanificato dalla partenza tardiva del campionato per l’emergenza COVID-19.

DEBUTTO DA GIOVANISSIMO

Storm Stacey ha affrontato così nella seconda metà del 2020 i 6 round previsti dal campionato, ottenendo un tredicesimo posto a Donington Park GP quale miglior risultato. Un’incoraggiante prestazione per il pilota classificatosi terzo con una vittoria all’attivo nella Superstock 600 britannica 2019, annoverando trascorsi nel British MotoStar e British Talent Cup.

IN COSTANTE ASCESA NELL’ULTIMO BIENNIO

Nelle ultime due stagioni Stacey si è messo in mostra con qualche exploit velocistico, ma anche con la classica esuberanza da giovanissimo. Di certo, tempi alla mano, il potenziale non gli manca. Seppur in sella ad una privatissima Kawasaki ZX-10RR, cercherà quest’anno di far tesoro dell’esperienza maturata nel precedente triennio.

NON SOLO BRITISH SUPERBIKE

Il Team GR Motosport non limiterà la partecipazione al solo British Superbike. Con Joe Francis ha rinnovato la sfida nel Pirelli National Superstock 1000 Championship, la serie britannica Stock 1000. L’obiettivo sarà quello di riscattare un opaco 2022, ben al di sotto delle stesse aspettative dell’ex pilota del BSB.