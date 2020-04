Kawasaki del BSB di Ryan Vickers con i colori della RAF

1 di 3 RAF REGULAR AND RESERVE KAWASAKI

La sospensione del British Superbike non ha fermato il team Lee Hardy Racing. Squadra privata di comprovata esperienza nel circus del BSB, dal 2017 ha giovato e non poco il passaggio a Kawasaki lottando per il titolo 2018 con Jake Dixon. Per questa stagione, rinnovata la fiducia al giovane Ryan Vickers, vestirà nuovamente i colori della RAF (Royal Air Force).