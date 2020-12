Per celebrare il 20° anniversario di presenza nel BSB, PR Racing raddoppia per il 2021 schierando due BMW M 1000 RR per Joe Francis e Brad Jones.

PR Racing rilancia e raddoppia per il British Superbike 2021. Celebrando il 20esimo anniversario di partecipazione della squadra nel BSB, per l’occasione tornerà a schierare due piloti con la riconferma di Joe Francis e la promozione di Brad Jones. Se per il primo si tratta di un rinnovo, altresì Jones debutterà tra le Superbike dopo aver concluso secondo nell’ultimo biennio vissuto nel British Supersport.

CONFERMA PER FRANCIS

Concretizzata una buona crescita in termini di performance nell’arco del 2020, Joe Francis proseguirà il sodalizio con PR Racing, questa volta con la disponibilità della nuova BMW M 1000 RR. “Questa sarà una grande opportunità per raccogliere i frutti del lavoro compiuto nell’ultimo biennio“, afferma Joe Francis. “Verso la conclusione del 2020 abbiamo colmato il gap, lottando nel gruppo di testa. Per questo sono impaziente di iniziare e provare la nuova moto.”

JONES AL DEBUTTO

Sarà al debutto nel BSB invece Brad Jones. Classe 1998, 23 anni il prossimo 6 gennaio, il vice-Campione British Supersport 2019 e 2020 esordirà tra le Superbike con una delle due BMW M 1000 RR di PR Racing. “Sono entusiasta di questa possibilità”, esclama Brad Jones, nella foto d’apertura. “So che avrò molto da imparare, ma farà parte del processo di debutto nel BSB. In questa fase della mia carriera passare alla Superbike, beneficiando dell’esperienza di tutta la squadra, rappresenta per me una grande opportunità.”