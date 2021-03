Powerslide Catfoss Racing svela la Suzuki per il BSB 2021

Il team Powerslide Catfoss Racing ha svelato la Suzuki GSX-R 1000 di Bjorn Estment al via del British Superbike 2021, presente anche nella STK1000.

Aspettando i primi test stagionali, il team Powerslide Catfoss Racing ha svelato la livrea della propria Suzuki GSX-R 1000 che affronterà il BSB 2021 con Bjorn Estment in sella. Il motociclista sudafricano, superato l’esordio vissuto nel 2020, continuerà l’esperienza con la struttura di Brad Clarke, annoverando il supporto di OMG e Hawk Racing.

UNA SUZUKI PER ESTMENT

Dai trascorsi nell’Endurance, Bjorn Estment nel 2020 ha disputato la sua prima stagione nel BSB. Inizialmente con BMW NP Motorcycles conquistando un 16° posto a Donington quale miglior risultato, per poi passare proprio a Powerslide Catfoss Racing per il conclusivo round di Brands Hatch. In questa circostanza Bjorn ha ottenuto un 21°, 17° ed un 19° posto nelle tre gare in programma.

IMPEGNO NELLA STK1000

Parallelamente all’impegno nel British Superbike, Powerslide Catfoss Racing ha confermato la partecipazione alla Superstock 1000 britannica con Levi Day per selezionati eventi previsti dal calendario.