40 iscritti alla Superstock 1000 britannica 2020

Cifra tonda per il Pirelli National Superstock 1000 Championship 2020: la Stock 1000 d'oltremanica raggiunge quota 40 iscritti a tempo pieno.

Scomparsa nel circus del Mondiale Superbike, oltremanica la Superstock 1000 sta vivendo una seconda giovinezza. Aspettando l’effettivo inizio della stagione 2020 una volta superata l’emergenza Coronavirus, la Stock 1000 nel contesto del BSB ha raggiunto l’incredibile numero di 40 piloti iscritti a tempo pieno. Numeri da capogiro per il Pirelli National Superstock 1000 Championship, combinando professionisti affermati a talenti emergenti del motociclismo britannico.

COOPER FAVORITO

Con il #1 ben in vista, Richard Cooper difenderà il titolo conquistato lo scorso anno con Buildbase Suzuki, questa volta tuttavia con Bathams BMW di Michael Rutter, a sua volta della partita in questa stagione. Se Coops sarà l’indiscusso favorito, potrà dire la sua Billy McConnell, schierato nuovamente dal Rich Energy OMG Racing. Confermata anche la partecipazione del team di riferimento di Akashi, il Massingberd Mundy MSS con Chrissy Rouse e Tom Ward, ma anche il Morello Racing, già Campione con Danny Buchan che punterà su Fraser Rogers e sulll’iridato Moto3 2015 Danny Kent. Dal BSB scenderà alla Superstock 1000 anche Shaun Winfield con il TAG Racing Yamaha.

APRILIA E HONDA

Sarà al via anche lo squadrone Honda Racing UK con le due (nuove) CBR 1000RR-R condotte da Tom Neave e la stella delle corse su strada Davey Todd. Diverse saranno le Aprilia RSV4 al via tra il team IN Competition con Lewis Rollo e David Allingham (al via del BSB 2019), più le partecipazioni singole di Ben Broadway (Broadway Racing) e Luke Jones (Highsparks).

GRADITI RITORNI

La Superstock 1000 britannica accoglierà inoltre il ritorno in gara di Jenny Tinmouth, la motociclista più veloce di sempre all’Isola di Man, ma anche del mattatore del TT 2010 Ian Hutchinson.

ENTRY LIST PIRELLI NATIONAL SUPERSTOCK 1000 2020

1- Richard Cooper – Bathams BMW – BMW S1000RR

2- Tom Ward – Massingberd Mundy Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

3- Billy McConnell – Rich Energy OMG Racing – BMW S1000RR

4- Michael Rutter – Bathams BMW – BMW S1000RR

5- Lewis Rollo – IN Competition Aprilia – Aprilia RSV4

8- Shaun Winfield – Santander Salt TAG Racing – Yamaha YZF R1

10- Joe Sheldon Shaw – Protect My Income – Suzuki GSX-R 1000

11- Joe Collier – Jones Dorling Racing – Suzuki GSX-R 1000

12- Luke Hedger – CPD Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

14- Tim Neave – Hawk Racing – Suzuki GSX-R 1000

16- Luke Hopkins – Hopkins Racing – Kawasaki ZX-10RR

17- David Mackay – True Heroes Racing – Suzuki GSX-R 1000

18- Jamie Tibble – Team Tibble – Kawasaki ZX-10RR

20- Daniel Cooper – Dan Cooper Motorsport – BMW S1000RR

21- Tom Tunstall – Tysers – Suzuki GSX-R 1000

23- David Allingham – IN Competition Aprilia – Aprilia RSV4

24- Barry Teasdale – Two Two Four Motorsport – Kawasaki ZX-10RR

25- Jenny Tinmouth – Ashcourt Racing – BMW S1000RR

26- Dani Saez – GR Motorsport Stauff Academy – Kawasaki ZX-10RR

27- Josh Wood – W.B. Racing – Kawasaki ZX-10RR

28- Shane Richardson – Astro JJR Racing – BMW S1000RR

29- Ben Broadway – Broadway Racing – Aprilia RSV4

30- Rob McNealy – McNealy Brown – BMW S1000RR

34- Jordan Weaving – Jones Dorling Racing – Suzuki GSX-R 1000

41- Milo Ward – G&S Racing – Kawasaki ZX-10RR

44- Ian Hutchinson – Edward’s 1902 – BMW S1000RR

51- Brayden Elliott – No Bull Racing CFS Filtration – Suzuki GSX-R 1000

52- Danny Kent – Morello Racing – Kawasaki ZX-10RR

55- Leon Jeacock – Hawk Racing – Suzuki GSX-R 1000

57- Richard White – Onsite Contractors – BMW S1000RR

61- Dave Sellers – True Heroes Racing – Suzuki GSX-R 1000

63- Nico Cipriano – MMC Property Developments – Kawasaki ZX-10RR

68- Tom Neave – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

69- Chrissy Rouse – Massingberd Mundy Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

74- Davey Todd – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

77- Brent Harran – Optimum Bikes/Everquip Racing – Suzuki GSX-R 1000

82- Luke Jones – Highsparks – Aprilia RSV4

89- Fraser Rogers – Morello Racing – Kawasaki ZX-10RR

92- Damon Rees – Astro JJR Racing – BMW S1000RR

94- Lee Williams – Team Willo Racing – Kawasaki ZX-10RR