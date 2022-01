Pirelli avanti con la SCX nel British Superbike 2022

Per il secondo anno consecutivo la SCX confermata nel range Pirelli per il British Superbike, ma non sarà disponibile a Silverstone e Thruxton.

Dal 2008 fornitore unico degli pneumatici del British Superbike con contratto rinnovato fino al 2025 compreso, Pirelli per la stagione 2022 non ha previsto particolari novità. Nel range a disposizione la SCX, introdotta per la prima volta nel 2021, trova conferma, eccezion fatta per due dei round previsti dal calendario.

AVANTI CON LA SCX

Per quanto fornitore unico, nell’ultimo biennio le nuove specifiche Pirelli hanno un po’ rimescolato le carte in termini di valori in campo. Dapprima il “gommone” (2020), successivamente la SCX (2021) che ha comportato del lavoro extra alle squadre per trovare il miglior compromesso di messa a punto. La SCX, in un campionato particolarmente esigente e probante come il BSB, si è presto affermata come la soluzione di mescola di riferimento, andando ad affiancarsi alla collaudata SC0 al posteriore.

NO A SILVERSTONE E THRUXTON

Considerando il layout del tracciato e la specificità dell’asfalto, la SCX non sarà tuttavia a disposizione dei piloti per i round di Silverstone National (opener della stagione 2022) e Thruxton. In queste due circostanze, la scelta obbligata al posteriore sarà pertanto la SC0. Negli altri round, disponibile la SCX, oltretutto con nuova carcassa di costruzione.

NOVITÀ

Tra le novità del range Pirelli per il British Superbike 2022 spicca la intermedia di nuova misura (200/60 R17) e la riconferma della Rain SCR1 di nuovo compound, sperimentata con successo nel conclusivo round 2021.

