Il dopo-Bradley Ray di OMG Racing nel British Superbike

Dal debutto nel British Superbike alla conquista del titolo in soli 5 anni. Di questa impresa si è reso protagonista il team OMG Racing, squadra sin dalle sue origini dai propositi ambiziosi, ma pur sempre una realtà giovane nella serie. Con le scelte giuste, indovinando piloti e pacchetto tecnico di livello, la squadra di Alan Gardner diretta da Paul Curran ha festeggiato nel 2022 la conquista del titolo con Bradley Ray. Se questo traguardo ha comportato l’inevitabile passaggio di ‘Telespalla’ al Mondiale Superbike, OMG Racing ha già programmato il “dopo”. Mantenendo inalterata la propria filosofia.

CAMPIONI BRITISH SUPERBIKE CON BRAD RAY

Bradley Ray è stata una scommessa di OMG Racing sul finire del 2020. Reduce da un biennio difficile, l’originario di Ashford rappresentava il pilota su cui costruire il futuro. Un 2021 tra alti e bassi con BMW, esplodendo agonisticamente nel 2022 giovando eccome del passaggio alla Yamaha R1 ex-McAMS. Una moto con la quale si è trovato a meraviglia, mostrando una proverbiale regolarità impreziosita da vittorie che gli hanno permesso di centrare un obiettivo inseguito da tempo.

IL NUOVO CAPITOLO NEL BRITISH SUPERBIKE

Per OMG Racing era di fatto impossibile trattenere Bradley Ray, così per il 2023 si è deciso di proseguire nella filosofia di questi anni. Da una parte la riconferma di Kyle Ryde, rinato dopo una serie di stagioni difficili, pronto al definitivo step per mostrarsi un serio contendente al titolo. La costanza di rendimento è uno degli aspetti sui quali dovrà lavorare l’ex Campione britannico Supersport, mentre il suo nuovo team-mate Ryan Vickers si pone come principale target di contenere la propria esuberanza.

LA SCOMMESSA RYAN VICKERS

Di fatto Ryan Vickers rappresenta l’ennesima scommessa per OMG Racing nel BSB. Tuttora giovanissimo (parliamo di un classe 1999), ma dal 2019 impegnato nella Superbike d’oltremanica: 3 anni con Lee Hardy Racing Kawasaki, un problematico 2022 con FHO Racing BMW. La Yamaha R1 dovrebbe adattarsi al suo stile di guida, per quanto non è il potenziale velocistico dell’originario di Thetford. Ciò che gli è sempre mancato è capire quando non superare il limite, lasciandosi andare spesso e malvolentieri ad errori evitabilissimi proprio sul più bello.

OMG RACING SENZA RICH ENERGY

Il 2023 inoltre comporterà un drastico cambiamento in casa OMG Racing. Non vi sarà più infatti RICH Energy come title sponsor, con la squadra che reperirà il budget attraverso altri partner e l’intervento di Yamaha UK. D’altro canto, da Campioni in carica, il team è passato di livello: giocarsi vittorie, podi ed il titolo adesso è un atto dovuto in seguito ad un sensazionale (irripetibile?) 2022.