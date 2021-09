Michael Dunlop con Buildbase Suzuki nel BSB ad Oulton Park

Michael Dunlop sarà al via del round di Oulton Park del BSB British Superbike con la seconda GSX-R 1000 del team Buildbase Suzuki.

Chi si rivede! Michael Dunlop, 19 volte vincitore al TT dell’Isola di Man, correrà questo fine settimana ad Oulton Park nel British Superbike schierato dal team Buildbase Suzuki di Stuart e Steve Hicken. Per Micky-D, recentemente impegnato con la Triumph Street Triple 765 RS ufficiale nel British Supersport a Silverstone, si tratterà di un occasionale ritorno nel BSB.

DUNLOP CON SUZUKI

Proprio con Hawk Racing (oggi Buildbase Suzuki), Michael Dunlop nel 2017 si assicurò la vittoria al Senior TT, disputando inoltre tre round del British Superbike in qualità di wild card. Tra Donington, Oulton Park e Thruxton, sfiorò la zona punti nel primo appuntamento stagionale, classificandosi 16° e 17° nelle due gare di Donington Park.

SOSTITUTO

In questa circostanza Michael Dunlop affiancherà Gino Rea in sostituzione dell’infortunato Danny Kent. “Con Michael abbiamo sempre conservato un bel rapporto“, spiega Steve Hicken, Team Manager Buildbase Suzuki. “Siamo più che felici di dare il bentornato a Michael in squadra. Questo ci consentirà di continuare a schierare due moto e, visto tutto quello che è successo negli ultimi 18 mesi, avrà modo di stare per più tempo in pista.”

Su Corsedimoto.com in esclusiva web per la stagione 2021 gli highlights di tutte le gare del British Superbike, spazio TV in prima serata su Sky Sport MotoGP HD: l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli.