McAMS Yamaha rinnova con O’Halloran e Mackenzie per il BSB 2021

McAMS Yamaha per il terzo anno consecutivo rinnova la fiducia riposta in Jason O'Halloran e Tarran Mackenzie per la conquista del titolo BSB 2021.

Squadra che vince (o quantomeno ci arriva vicino…) non si cambia. Il team McAMS Yamaha, dal 2016 riferimento della casa dei Tre Diapason nel British Superbike, per il terzo anno consecutivo ha rinnovato la fiducia a Jason O’Halloran e Tarran Mackenzie per il definitivo assalto al titolo 2021. Con le Yamaha R1 ben preparate, la compagine di Steve Rodgers si presenterà con legittime aspirazioni da primato, forti di un 2020 che ha visto entrambi i piloti lottare per il titolo fino al conclusivo appuntamento disputatosi a Brands Hatch.

O’HALLORAN AMBIZIOSO

Vice-Campione 2020 arrivando ad una manciata di punti dal titolo conquistato dal connazionale Josh Brookes, Jason O’Halloran aveva rinnovato con McAMS Yamaha ancor prima del finale di stagione. “Il 2020 è stato il mio miglior anno nel BSB dove ho lottato fino all’ultimo per il titolo, alla stagione d’esordio della nuova R1“, ricorda l’australiano. “Per me è stato facile decidere di continuare con il team anche per il 2021, sento che questo progetto ci garantirà altri successi. La stagione appena conclusa è stata breve, intensa, con pochi test e prove libere, ma nonostante le tempistiche ristrette abbiamo mostrato il potenziale della R1. Sono entusiasta pertanto di riprovarci l’anno prossimo quando avremo più tempo per sviluppare la moto.”

MACKENZIE FEDELE A MCAMS YAMAHA

La firma del rinnovo con Tarran Mackenzie è arrivata invece soltanto nelle scorse settimane, proseguendo un sodalizio iniziato nel British Supersport 2017 e con una breve parentesi nel Mondiale Moto2 all’attivo. “Sono davvero felice di restare con McAMS Yamaha per il 2021 dopo aver vissuto un anno fantastico“, afferma Taz, vincitore tra Silverstone e Donington Park. “La squadra ha compiuto dei grandi passi avanti e con entrambi i piloti abbiamo colmato il divario con Josh (Brookes) lottando fino all’ultimo per il titolo. Nelle ultime 3 stagioni siamo cresciuti anno dopo anno, questo mi rende estremamente fiducioso che possiamo far ancora meglio nel 2021.”