Kawasaki si rinnova per il riscatto nel British Superbike

Massingberd Mundy Kawasaki gestito da FS-3 Racing rilancerà le quotazioni della verdona nel British Superbike: missione riscatto dopo un difficile 2019.

Massingberd Mundy Kawasaki: con questa denominazione ufficiale saranno riconosciuti tutti i team supportati da Kawasaki Motors UK per il British Superbike (e non solo) 2020. Archiviato un 2019 da dimenticare, la verdona di Akashi ha rivisto la propria filosofia per il BSB e categorie affiliate. Un rimpasto di programmi, piloti e squadre per tornare a vincere.

DALLE STELLE ALLE STALLE

Di fatto Kawasaki nel BSB ha vissuto un passaggio dal 2018 al 2019 traumatico. Nel 2018 la conquista del titolo a firma Leon Haslam, nel 2019 un’effettiva caporetto. Il team Quattro Plant JG Speedfit Kawasaki, Campione in carica proprio con “Pocket Rocket“, non soltanto non ha replicato i risultati della stagione precedente, ma ne ha vissute di ogni. Qualche esempio? Dal divorzio in corso d’opera con Glenn Irwin, passando per i problemi fisici accusati dal talentuosissimo Ben Currie.

2020: LA SVOLTA

Il 2019 orribilis ha invitato il team Bournemouth Kawasaki a disimpegnarsi dal BSB, concentrandosi esclusivamente sulle corse su strada tanto da poter ingaggiare una leggenda del calibro di John McGuinness. Senza la squadra Campione 2018, Kawasaki Motors UK per il BSB ha riposto la fiducia nel FS-3 Racing, compagine di Nigel Snook che si è guadagnata lo status di team di rifermento della verdona per la categoria.

MASSINGBERD MUNDY KAWASAKI

Proprio con i colori Massingberd Mundy Kawasaki, FS-3 ha puntato sulla… linea verde. Da una parte la riconferma di Danny Buchan, baluardo Kawasaki nel 2019 (unico a vincere con la ZX-10RR), dall’altra la promozione dopo un positivo biennio nella Stock 1000 di Lee Jackson. Il budget sarà garantito da Kawasaki Motors UK, mentre le competenze tecniche spettano esclusivamente a FS-3 Racing. In sostanza, un reset totale che può rappresentare un nuovo inizio per Kawasaki nel British Superbike.