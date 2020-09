Markus Reiterberger correrà nel BSB a Donington Park

Markus Reiterberger debutterà nel BSB British Superbike a Donington Park con Global Robots Smiths Racing BMW in sostituzione di Alex Olsen.

Ci sarà una gradita novità per il penultimo round del BSB 2020 in programma settimana prossima a Donington Park. Markus Reiterberger, dal 2011 legato a BMW Motorrad, debutterà nel British Superbike con il team Global Robots Smiths Racing in sostituzione dell’infortunato Alex Olsen. Attualmente impegnato nel FIM EWC con lo squadrone ufficiale BMW Motorrad World Endurance, in seguito alla cancellazione dell’ARRC 2020 (dove vinse Gara 2 a Sepang lo scorso mese di marzo), “Reiti” ha un’agenda libera per le prossime settimane.

Con la seconda S1000RR lasciata libera dallo sfortunatissimo Alex Olsen, il Global Robots Smiths Racing BMW ha deciso di puntare su Markus Reiterberger. Per il pilota tedesco si tratterà del debutto nel BSB affiancando Peter Hickman, suo compagno di equipaggio questo weekend alla 12 ore di Estoril del Mondiale Endurance.

“Sono felice di avere la possibilità di correre nel BSB“, afferma l’ex Campione Europeo Superstock 1000 e IDM Superbike. “Il livello del British Superbike è molto alto, ma grazie al supporto di alpha Racing potrò correre con due tecnici che conosco da tempo: il mio crew chief ed il tecnico delle sospensioni. Le mie aspettative sono piuttosto elevate, vedremo come andrà a finire. Cercherò di dare spettacolo e non vedo l’ora di correre a Donington Park!”