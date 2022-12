Un’altra stagione nel British Superbike per Liam Delves

Passato dalla Superstock 600 britannica al BSB in un sol colpo, Liam Delves avrà un’altra chance nel 2023. Il 22enne motociclista di Ashby-de-la-Zouch ha infatti trovato conferma al team Rapid CDH Racing con il quale, in sella ad una Kawasaki Ninja ZX-10RR, affronterà la seconda stagione consecutiva nel British Superbike.

DEBUTTO DIFFICILE NEL BRITISH SUPERBIKE

Con una squadra privata e senza alcuna pregressa esperienza con una 1000cc, prevedibilmente Liam Delves ha vissuto un 2022 difficile. Lo testimonia il fatto che non sia riuscito a conquistare alcun punto per la classifica di campionato del British Superbike, annoverando soltanto un paio di sedicesimi posti quali migliori risultati.

CONFERMATO IN CDH RACING

Liam Delves avrà in ogni caso una nuova chance, partendo dai riferimenti acquisiti nel 2022. “Con una stagione sulle spalle avrò un compito più facile“, ha ammesso il giovane motociclista britannico. “Non vedo l’ora di affrontare i primi test in Spagna e far tesoro dell’esperienza maturata finora“.

CACCIA AL COMPAGNO DI SQUADRA NEL BRITISH SUPERBIKE

Il team Rapid CDH Racing di Dean Hipwell continuerà a schierare due Kawasaki Ninja ZX-10RR. Da confermare il pilota che affiancherà Liam Delves dopo che, nel biennio 2021-2022, la squadra ha portato in pista l’ex Campione British GP2 Josh Owens.