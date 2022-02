Prima stagione completa nel British Superbike per Leon Jeacock

Dopo l'esordio di Brands Hatch 2021 ed anni in Buildbase Suzuki, Leon Jeacock disputerà la sua prima stagione completa nel British Superbike con Specsavers Suzuki.

A due mesi dal via, il British Superbike ha abbondantemente superato quota 30 iscritti. L’ultimo in ordine di tempo risponde al nome di Leon Jeacock, atteso alla sua prima stagione completa nel BSB schierato dal quasi-debuttante team Specsavers Suzuki e con il supporto tecnico di Hawk Racing.

DEBUTTO A TEMPO PIENO

Per Jeacock, classe 1988, di fatto non sarà un debutto assoluto nel British Superbike. Con Buildbase Suzuki disputò l’ultimo round della stagione 2021 a Brands Hatch, ottenendo nelle tre gare un 20°, un 18° ed un 19° posto. Legato nel recente passato ad Hawk Racing anche come tester della Suzuki GSX-R 1000 in configurazione BSB, Jeacock ha avuto l’opportunità di correre a tempo pieno nella serie per il 2022 grazie al team Specsavers Suzuki.

SPECSAVERS SUZUKI

Di fatto si tratta di una squadra alle prime armi nel circus del BSB. Lo scorso anno esordì nella Superstock 1000 britannica, trovando i fondi per un doppio programma in ottica 2022 e la disponibilità di Suzuki preparate da Hawk Racing. Da una parte l’impegno nel BSB con Leon Jeacock, dall’altra nel Pirelli National Superstock 1000 Championship con il riconfermato Antony Moore.

MISSIONE COMPIUTA PER JEACOCK

“Per me è un grande privilegio passare al BSB“, ha ammesso Leon Jeacock. “Dopo aver iniziato a correre nel 2011 nella Superstock 600 britannica, il mio obiettivo è sempre stato quello di correre un giorno in Superbike. Finalmente avrò questa chance e di questo devo ringraziare Specsavers. Per anni ho svolto il ruolo di pilota e tester del team Buildbase Suzuki, pertanto conosco già la Superbike. All’epoca non era facile passare da una Stock ad una Superbike, ma adesso potrò concentrarmi su una sola moto e questo è già un passo avanti per me”.