Leon Haslam ritorna nel British Superbike 2022 con Kawasaki

Leon Haslam ritorna nel British Superbike: correrà nella stagione 2022 con una Kawasaki Ninja ZX-10RR del Lee Hardy Racing.

Bentornato nel BSB, Leon Haslam! Campione 2018, “Pocket Rocket” sarà al via della stagione 2022 con Lee Hardy Racing Kawasaki, tornando in sella ad una Ninja dopo i successi conseguiti proprio nel British Superbike, alla 8 ore di Suzuka e la partecipazione al Mondiale 2019 con KRT.

DOPPIO RITORNO

Non una novità per i nostri lettori. Come anticipato lo scorso 10 gennaio, Leon Haslam stava definendo il suo ritorno nel British Superbike. Tra svariate trattative, la soluzione più concreta realizzatasi nelle scorse settimane è stata quella di tornare in sella ad una Kawasaki. Oltretutto schierata dal Lee Hardy Racing, struttura che nel 2018 contese proprio ad Haslam il titolo, all’epoca con Jake Dixon in sella.

LA VOGLIA DI LEON HASLAM

“Sono felice di tornare nel BSB e con Kawasaki“, ha ammesso Leon Haslam, reduce da un biennio nel World Superbike con Honda HRC. “Nel Mondiale sono stati degli anni difficili, ma adesso per me è bello tornare a correre davanti al pubblico di casa. Sono fiducioso delle potenzialità della squadra, ma d’altro canto so benissimo che non sarà facile come nel 2018. Ad ogni modo sono impaziente di affrontare questa sfida e di riportare la Kawasaki alla vittoria nel British Superbike“.