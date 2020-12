Dopo l'esordio nel conclusivo round 2020 di Brands Hatch, Lachlan Epis sarà al via di tutta la stagione 2021 del BSB con NP Motorcycles Lextek BMW.

Per una griglia di partenza destinata a poter contare su quasi 30 piloti, il BSB l’anno prossimo accoglierà a tempo pieno Lachlan Epis. L’australiano, dai trascorsi nel Mondiale Supersport ed ormai da diverse stagioni presenza fissa del motociclismo europeo, disputerò tutto il British Superbike 2021 con una BMW del team NP Motorcycles/Lextek.

ESORDIO A BRANDS HATCH

Lachlan Epis ha già avuto modo di esordire nel BSB in occasione dell’ultimo round 2020 disputatosi a Brands Hatch con la medesima struttura. Un debutto non facile, tanto da poter disputare solo Gara 1, conclusa in ventiduesima posizione. Se non altro Epis ha posto le basi per l’impegno a tempo pieno in ottica 2021, sempre con i colori NP Motorcycles/Lextek.

LE PAROLE DI EPIS

“Dopo aver corso in sostituzione di un altro pilota (Bjorn Estment, ndr) a Brands Hatch, sono entusiasta di far parte del team NP Motorcycles Lextek per tutta la stagione 2021“, ha ammesso Epis. “Proseguirò in Australia il programma di allenamenti per poi, il prossimo mese di marzo, volare in Inghilterra per i primi test. L’obiettivo sarà quello di sentirmi a mio agio sulla moto e raggiungere la metà-classifica, per poi proseguire la successiva scalata verso le posizioni più importanti.”