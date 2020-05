Tecnica BSB: Kawasaki ZX-10RR FS-3 Racing

Nel dettaglio la Kawasaki Ninja ZX-10RR del team FS-3 Racing (Massingberd Mundy Kawasaki) attesa protagonista del British Superbike 2020.

Per la stagione 2020, Kawasaki ha rivisto la propria filosofia nel British Superbike. Con il team Bournemouth che ha deciso di concentrarsi sulle road races, la casa di Akashi ha deciso di puntare sul team FS-3 Racing. La compagine di Nigel Snook, miglior formazione con la “verdona” nella passata stagione, difenderà ufficialmente i colori di Kawasaki Motors UK nel British Superbike, con rinnovate ambizioni.

MASSINGBERD MUNDY KAWASAKI

Sotto le insegne Massingberd Mundy Kawasaki, FS-3 Racing affiderà le due Ninja ZX-10RR ad una coppia giovane ed ambiziosa. Da una parte Danny Buchan, quarto lo scorso anno in campionato con due vittorie all’attivo, dall’altra il rientrante Lee Jackson, nuovamente nel BSB dopo un biennio positivo vissuto nella Superstock 1000 d’oltremanica. A loro spetterà il compito di riportare ai vertici la Kawasaki e, ove possibile, riscattare un 2019 al di sotto le aspettative per la verdona nel British Superbike.

NINJA ZX-10RR

Una delle ragioni che ha portato il team FS-3 Racing a guadagnarsi i galloni di squadra di riferimento Kawasaki Motors UK del BSB è lo sviluppo “in proprio” della Ninja ZX-10RR. Come si suol dire: squadra piccola, ma ben strutturata, spesso azzeccando soluzioni tecniche in controtendenza rispetto alle avversarie. Per la stagione 2020, FS-3 ha proseguito con questa sua filosofia progettuale. Per la preparazione del propulsore si sono nuovamente rivolti a FW Developments, mentre lato-ciclistica l’esperienza di MSS Performance è un asso nella manica. Senza badare a spese, il forcellone Suter è un lusso non di poco conto, espressamente realizzato per la nuova Ninja.

K-TECH

A detta di molti, una delle ragioni dei traguardi raggiunti nel 2019 da FS-3 Racing sono le sospensioni K-Tech. In controtendenza rispetto ad altri team Kawasaki legati a Ohlins o Showa, K-Tech ha realizzato un “pacchetto” dedicato alle Ninja ZX-10RR della squadra di Nigel Snook. Molte squadre, analizzando le performance di FS-3, hanno successivamente deciso proprio di passare a K-Tech Suspension in vista di questa stagione…