British Superbike e ritorno al TT: il 2023 di Josh Brookes

A caccia del riscatto dopo un problematico biennio nel British Superbike, ma non solo. Il 2023 riserva a Josh Brookes il ritorno in gara all’Isola di Man. Il due volte Campione BSB (2015 e 2020) affronterà infatti il TT tra Superbike, Superstock e Senior TT con i colori FHO Racing BMW, affiancando Peter Hickman. Un gradito ritorno quello dell’australiano, all’epoca nel 2013 in grado di affermarsi come il miglior newcomer dell’Isle of Man TT.

TRA BRITISH SUPERBIKE E TT

Josh Brookes non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare al TT. Formalizzato l’accordo con FHO Racing BMW, avrà così l’opportunità di tornare a calcare il Mountain Course. Nel recente passato il due volte Campione British Superbike è stato tra i grandi protagonisti. Nel 2013, al debutto con TAS Suzuki, siglò un miglior giro a 127,726 mph di media, classificandosi decimo tra le Superbike. L’ultima sua presenza al TT risale al 2018 quando, con la Norton, ottenne un superlativo 5° posto.

LE PAROLE DI JOSH BROOKES

“Negli ultimi anni tutti mi chiedevano quando sarei tornato al TT“, ricorda Josh Brookes. “Beh, adesso questa casella è spuntata. Come nelle precedenti occasioni in cui ho corso, avverto un mix di sensazioni tra il nervoso e l’eccitato. Il TT è un grande evento, elettrizzante, ma genera del nervosismo. Di sicuro il team FHO Racing ha un ottimo background, lo testimonia quanto ha messo in mostra Peter (Hickman) lo scorso anno. Per certi versi sarà il migliore e, contestualmente, il peggior compagno di squadra per questa gara“.