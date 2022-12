Aspettando il British Superbike 2023 Brookes debutta in gara con BMW

Lasciandosi alle spalle una difficilissima stagione 2022, l’anno venturo riserverà a Josh Brookes il passaggio a FHO Racing BMW nel British Superbike. Il due volte Campione (2015 con Milwaukee Yamaha, 2020 con PBM Ducati) del BSB andrà a caccia del terzo titolo con la terza differente moto, cercando il riscatto dopo un biennio a dir poco al di sotto le aspettative. La marcia di avvicinamento a questo impegno proporrà al “Bad Boy” della Superbike d’oltremanica addirittura un impegno agonistico in Australia.

JOSH BROOKES IN GARA A SYDNEY

Proprio così. Se nelle scorse settimane ha avuto modo di testare la BMW M 1000 RR di FHO Racing a Cadwell Park (foto d’apertura al celebre salto del Mountain), questo weekend Brookes correrà a tutti gli effetti. Nello specifico sarà al via dell’appuntamento della Summer Night Series (“Summer” in quanto siamo pur sempre in Australia…) al Sydney Motorsport Park, nuova denominazione del rinnovato (e glorioso) tracciato di Eastern Creek.

AL VIA CON UNA BMW SUPERBIKE

Il team FHO Racing di Faye Ho ha concesso il via libera a Brookes per affrontare questo weekend di gara, dove salirà in sella ad una BMW del Livson Racing, squadra che ha recentemente schierato il pilota del Mondiale Moto3 Joel Kelso nella tappa dell’Australian Superbike al The Bend Motorsport Park. Un’occasione per Brookes di approcciarsi al 2023 con largo anticipo, considerando che non avrà modo di provare la M 1000 RR di FHO Racing fino al prossimo mese di marzo.

I PRECEDENTI SUPERBIKE CON BMW

Di fatto per Josh Brookes sarà un debutto in gara in questo suo nuovo corso con la casa dell’Elica. Doveroso ricordare che con BMW disputò una non propriamente memorabile stagione 2016 del Mondiale Superbike, all’epoca con il team di Shaun Muir ed i colori Milwaukee.