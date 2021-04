Joey Thompson al debutto nel BSB con NP Motorcycles

Joey Thompson esordirà nel BSB 2021 con una BMW S1000RR del team NP Motorcycles dopo trascorsi nelle road races e British GP2.

Raggiunta ormai quota 30 iscritti a tempo pieno alla stagione 2021, lo schieramento del BSB si arricchisce della presenza di Joey Thompson. Reduce da un 2020 trascorso nel British GP2 (la Moto2 d’oltremanica), “Yorkshire” debutterà nel British Superbike in sella alla BMW S1000RR del team NP Motorcycles.

TRA GP2 E ROAD RACES

Conosciuto per i suoi trascorsi nelle corse su strada con qualche podio all’attivo alla North West 200 (e top-5 al TT), Joey Thompson ha così coronato il suo sogno di correre nel BSB. Per questo esordio potrà contare sulla squadra di Neil Pearson che, nei mesi scorsi, aveva annunciato Lachlan Epis come suo pilota per la stagione 2021.

THOMPSON AL DEBUTTO

“Sono entusiasta di correre nel British Superbike“, ha ammesso Joey Thompson. “In carriera ho preso parte a diverse gare su strada, ottenendo risultati importanti al TT, Ulster GP e North West 200. Questa è l’opportunità della vita, pertanto non posso che ringraziare Neil e tutti i miei sponsor per questa chance. Da 8 anni frequento il paddock del BSB e poter correre in Superbike è come un sogno che si avvera. Non mi sono posto obiettivi per questa stagione, se non di costruire un buon rapporto con il team e migliorarmi nel corso del 2021.”