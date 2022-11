Prossimo a compiere 35 anni, nel 2023 Jason O’Halloran avrà una nuova chance di livello nel British Superbike. Di fatto dal 2009 impegnato a tempo pieno in Honda, dopo una prolungata militanza in Honda nel 2019 ha accettato la sfida con McAMS Yamaha, squadra con la quale proseguirà il suo sodalizio anche nel 2023. Per il quinto anno consecutivo l’australiano correrà con una delle due R1 della compagine di Steve Rodgers e con l’obiettivo di sempre: conquistare il titolo del BSB.

NUOVO ASSALTO AL BRITISH SUPERBIKE

Vice-Campione 2020 lottando fino all’ultimo per la conquista del campionato con il connazionale Josh Brookes, Jason O’Halloran nell’ultimo biennio ha vissuto luci ed ombre. Un 2021 da mattatore della Main Season fino al crollo nel decisivo Showdown, play-off di fine stagione che lo hanno visto quest’anno bersagliato dalla sfortuna e… da alcuni suoi colleghi. Nel 2023, affiatato con la Yamaha R1, ci riproverà.

LE PAROLE DI O’SHOW

“Per me restare con McAMS Yamaha è stata una scelta piuttosto semplice“, ha ammesso Jason O’Halloran. “Insieme nelle ultime tre stagioni abbiamo vinto 21 gare e qui mi sento a casa. Siamo nella posizione di poter puntare a vincere il campionato, a maggior ragione con gli sviluppi dal Mondiale Superbike previsti per la prossima stagione“.

CONFERMA DI TARRAN MACKENZIE?

Tuttora da annunciare il nome del pilota che in McAMS Yamaha affiancherà Jason O’Halloran. Si parla con insistenza della riconferma del Campione 2021 Tarran Mackenzie, il quale ha visto chiudersi tutte le porte per poter correre nel Mondiale di categoria.