Jack Nixon nuova scommessa FHO Racing per la Superstock

Jack Nixon, cugino di Jake Dixon e Campione britannico Stock 600 2021, debutterà nella Superstock 1000 britannica con FHO Racing BMW.

“Cugino d’arte”, ma con una bella manetta. Jack Nixon, laureatosi Campione britannico Superstock 600 2021, esordirà quest’anno nel Pirelli National Superstock 1000 Championship con FHO Racing BMW. Il cugino di Jake Dixon ha trovato una sistemazione di rilievo, con la disponibilità di una BMW M 1000 RR per ben figurare all’esordio con una 1000.

NIXON TRA LE 1000

Autore di una gran stagione nella Stock 600, per Jack Nixon la promozione tra le 1000 era il naturale step di carriera. Quest’anno lo potrà fare dalla porta principale, correndo con la struttura di Faye Ho e con il supporto di Santander Salt che lo ha accompagnato ai suoi successi sportivi nel 2021.

L’EMOZIONE DI JACK

“Correre con una 1000 sarà qualcosa di completamente diverso per me, ma non vedo l’ora di iniziare“, ha ammesso Jack Nixon. “Nella Superstock 1000 britannica ci sono tanti piloti di esperienza, ma ho intenzione di imparare e crescere il più possibile. Questa rappresenta una grandiosa opportunità per me e cercherò di sfruttarla nel migliore dei modi. Sono estremamente grato a Faye di poter far parte di una squadra che, nel corso della loro prima stagione, ha già messo in mostra un gran potenziale al debutto. Per quanto mi riguarda, cercherò di girare il più possibile con una 1000 in vista del debutto, così da adattarmi al più possibile alla BMW M 1000 RR. Speriamo di ritrovarci in una buona posizione nel corso del 2022.”

