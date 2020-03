Honda Racing UK a tutto test con la nuova CBR per il BSB

In Spagna prolungate sessioni di Test per Honda Racing UK con la nuova CBR 1000RR-R tra BSB con i fratelli Irwin e Superstock 1000 con Todd e Neave.

Per Honda Racing UK un’effettiva corsa contro il tempo. A sostanzialmente 1 mese dal primo round del British Superbike, la squadra di Havier Beltran ha fatto (finalmente…) debuttare in pista la nuova CBR 1000RR-R. Tra Albacete ed Almeria, la compagine quattro volte Campione del BSB ha familiarizzato con la Fireblade di nuova generazione, cercando di recuperare il tempo perso in questi ultimi mesi.

PROVE NO-STOP IN SPAGNA

Con le moto arrivate in Factory soltanto a Natale, Honda Racing UK negli ultimi due mesi ha lavorato per preparare le CBR secondo le specifiche BSB e della Superstock 1000 britannica. Con tempistiche ristrette, la prima occasione di scendere in pista si è presentata soltanto settimana scorsa, cercando in Spagna di percorrere quei chilometri indispensabili per scoprire le criticità della CBR RR-R.

BSB E STOCK

Honda Racing UK quest’anno correrà nel BSB con i fratelli Andrew e Glenn Irwin (nella foto), ma non solo. Raddoppia l’impegno nella Superstock 1000 britannica con il riconfermato Tom Neave affiancato da Davey Todd.

PRIME IMPRESSIONI

“In questo momento disponiamo di motori standard, ma è una buona base di partenza“, ha rivelato Andrew Irwin. Suo fratello Glenn ha voluto render merito al lavoro effettuato da tutti i tecnici e meccanici Honda Racing UK. “Considerate le tempistiche devo ammettere che hanno lavorato duramente per consentirci di scendere in pista. Il potenziale c’è, abbiamo tuttavia bisogno di più tempo per capire la nuova moto e tirarlo fuori…”