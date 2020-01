I fratelli Glenn & Andrew Irwin saranno nuovamente compagni di squadra, questa volta in Honda Racing UK. Con la nuova CBR 1000RR-R possono sognare...

I fratelli Marc & Alex Marquez insieme in Repsol Honda MotoGP, i fratelli Glenn & Andrew Irwin compagni di squadra in Honda Racing UK nel BSB. Sotto l’ala dorata, una singolare coincidenza vedrà le due squadre Honda di MotoGP e British Superbike puntare su di una doppia-coppia di fratelli. Nel BSB il team Honda Racing UK diretto da Havier Beltran riproporrà gli “Irwin Bros” insieme, nella speranza di riconquistare un titolo che manca dal 2013 a questa parte.

DI NUOVO INSIEME

I fratelli Glenn & Andrew Irwin torneranno a far squadra per la seconda volta nell’ultimo triennio. Già team-mate nella seconda metà del 2018 in Be Wiser PBM Ducati, in questa circostanza faranno squadra sin dal primo round e con la disponibilità della nuova CBR 1000RR-R. L’arma totale Honda per tornare a primeggiare tra le derivate dalla serie la scopriranno in occasione dei test in agenda tra febbraio e marzo tra Monteblanco e Jerez, iniziando una corsa contro il tempo per adattare la nuova Fireblade alle specifiche regolamentari del BSB.

ANDREW IRWIN CONFERMATO

Ingaggiato dal team di Paul Bird nel 2018 per sostituire l’insostituibile Shane Byrne, Andrew Irwin ha superato un debutto da incubo (pronti-via, 4 piloti travolti allo start di Gara 1 a Snetterton…) con risultati di rilievo. Passato a Honda lo scorso anno, nonostante qualche errore di troppo non ha sfigurato nel confronto con Xavi Forés. La vittoria di Thruxton rappresenta la perla di un 2019 tra alti e bassi, ma se non altro di crescita.

GLENN IRWIN CHIAMATO AL RISCATTO

Per Glenn Irwin la chance-Honda rappresenta una concreta opportunità di riscatto dopo un 2019 da dimenticare. Archiviata prematuramente l’avventura in Bournemouth Kawasaki, il passaggio in Tyco BMW by TAS non ha giovato al pluri-vincitore della North West 200. Ripartire da Honda, con il supporto della casa madre e con una delle squadre regine della serie (negli anni Duemila 4 titoli vinti), era proprio quello che ci voleva per GI2. Contestualmente all’impegno nel BSB, Glenn coronerà il sogno di esordire al Tourist Trophy dell’Isola di Man, ponendosi tra i “newcomer” più attesi degli ultimi anni.

FAMIGLIA DA CORSA

Glenn & Andrew Irwin fanno parte di una famiglia da corsa. Papà Alan ha corso con successo in Irlanda negli anni ’80 e ’90, prima di appendere il casco al chiodo nel 1996 dedicandosi a seguire i suoi 3 figli motociclisti. Già, non solo Andrew e Glenn, ma anche Graeme, passato dal Motocross (con titolo britannico 2017 al seguito) alle corse su pista nel 2019, senza sfigurare al debutto nella Superstock 1000 britannica. Tre fratelli da corsa a suggellare un unicum nel motociclismo dei giorni nostri…