FS-3 Kawasaki svela le ZX-10RR per il BSB 2021

Lime Green per il team FS-3 Kawasaki al via quest'anno del BSB scommettendo sui giovani Lee Jackson e Rory Skinner, con qualche difficoltà nei primi test.

Al secondo anno da team di riferimento di Akashi nel British Superbike, FS-3 Kawasaki riporta in pista un’evoluzione del celebre Lime Green e sposa la “linea verde” per quanto concerne i piloti. La squadra di Nigel Snook, cresciuta esponenzialmente dall’esordio del 2016 a questa parte, punta in alto per il 2021 con la disponibilità della nuova ZX-10RR. Al riconfermato Lee Jackson, al quarto anno con FS-3, ed al deb d’eccezione Rory Skinner, spetteranno il compito di portare Kawasaki nelle posizioni che contano, risolvendo qualche criticità emersa nei primi test pre-campionato.

NUOVA ZX-10RR

Se nelle passate stagioni FS-3 Kawasaki ha massimizzato le potenzialità di un pacchetto tecnico collaudato, il 2021 presenta una sfida inedita. Da team di riferimento Kawasaki Motors UK, spetta a loro il compito di sviluppare la nuova Ninja ZX-10RR. Arrivata tardi nel nuovo workshop di Coventry, i tecnici hanno lavorato senza soste nei primi test per configurare la moto 2021 alle specifiche regolamentari del BSB, con un adattamento alla centralina unica MoTeC non propriamente facile.

PROBLEMATICHE

Non è un caso che, nei primi test, i piloti FS-3 Racing abbiano girato poco, effettuando a volte prove comparative con la precedente ZX-10RR. Criticità comprensibili, se non fosse che il tempo stringe in previsione dell’esordio stagionale del 25-27 giugno prossimi ad Oulton Park. Ancor più pensando che Ryan Vickers (Lee Hardy Racing Kawasaki) quantomeno il giro veloce con la nuova moto sia riuscito a tirarlo fuori…

LIME GREEN

Quel che è certo, FS-3 Racing è una squadra che lavora (e bene), tanto da meritarsi il supporto diretto della casa madre nell’ultimo biennio. Una partnership consolidata nell’ultimo periodo, lo testimonia il fatto che le due Ninja ZX-10RR vestiranno una colorazione riveduta e corretta del tradizionalissimo “Lime Green” che accompagnò in pista le prime Kawasaki da corsa degli anni ’70.

La Kawasaki Ninja ZX-10RR 2021 di FS-3

Una richiesta di Kawasaki Motors UK, favorita anche dalla mancanza di un title sponsor. La sparizione dopo poche gare di Massingberd-Mundy del 2020 lascia ancora il segno e, il momento attuale, non aiuta di certo per trovare un partner di rilievo e, soprattutto, affidabile.

LINEA VERDE

L’accostamento con i colori risulta persino scontato, ma a tutti gli effetti FS-3 Kawasaki ha sposato la linea verde nella scelta dei piloti. Lee Jackson e Rory Skinner, 44 anni in due, rappresentano una line-up giovane, di talento, che può crescere nell’arco della stagione. Il primo, già più veloce di Danny Buchan per gran parte del 2020, è ormai una certezza, mentre il recordman del British Supersport ha sposato la causa Kawasaki BSB nonostante allettanti offerte mondiali.

