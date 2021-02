FHO Racing BMW verso l’ambizioso debutto nel BSB 2021

Il team FHO Racing di Faye Ho si prepara per il BSB 2021 con due BMW M 1000 RR per Hickman e Forés: grandi aspettative per il debutto in gara...

Eredita gran parte delle strutture e dell’esperienza acquisita nel corso degli anni dallo Smiths Racing, ma di fatto il team FHO Racing si appresta al suo debutto nel BSB. L’ambiziosa compagine di Faye Ho, imprenditrice e filantropa da anni legata al Motorsport, esordirà nel British Superbike con propositi ambiziosi. Come si suol dire, con tutte le carte in regola per vincere pronti-via. Budget importante, staff di prim’ordine, supporto della casa madre e due piloti di comprovata esperienza e velocità. Con Peter Hickman e Xavi Forés in sella alle nuove (fiammanti) BMW M 1000 RR si punta in alto, per affermarsi subito nell’elite della Superbike d’oltremanica.

WORKSHOP

Come detto, FHO Racing eredita il background del team Smiths, ma anche soltanto nel workshop tutto è cambiato. La base operativa è stata ampliata a 3.000 piedi quadri, con una nuova area officina, ingegneria, reparto ricambi e banco prova. A stretto contatto con BMW Motorrad via alpha Racing, presto arriveranno ulteriori sviluppi per le nuove M 1000 RR, in tempo per i primi test in programma nel mese di aprile. Nel frattempo lo stesso Hickman ha provato la nuova moto (non in configurazione BSB) per alpha Racing, mentre Forés tra un allenamento e l’altro con la S 1000 RR ha già presenziato a Mireval ad un primo test con il team ufficiale BMW del FIM EWC.

STAFF

Il team FHO Racing di Faye Ho potrà avvalersi di Darren Jones in qualità di Team Manager, già crew chief di Peter Hickman nei recenti trascorsi di successo allo Smiths Racing tra BSB e TT. Il programma in origine prevedeva la partecipazione dello stesso “Hicky” alle principali corse su strada, ma la cancellazione del Tourist Trophy e North West 200 ha stravolto i piani. In compenso FHO schiererà Alex Olsen nella Superstock 1000 britannica offrendo contestualmente supporto a Brian McCormack, atteso alla sua seconda stagione nel BSB.