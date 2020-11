Danny Buchan passa al team Synetiq BMW per il BSB 2021

Grande campagna acquisti del team Synetiq BMW by TAS per il British Superbike 2021: dopo Andrew Irwin ingaggiato anche Danny Buchan.

A caccia di un posto nello Showdown che manca dal 2015, il team Synetiq BMW by TAS vede il 2021 come la possibile stagione della svolta. La disponibilità della nuova BMW M1000RR, affidata a due piloti già in grado di vincere delle gare nel British Superbike. A pochi giorni dall’annuncio dell’accordo con Andrew Irwin, la squadra nordirlandese ha formalizzato l’ingaggio di Danny Buchan. Dopo quasi 10 anni con Kawasaki, l’originario dell’Essex inizierà una nuova avventura professionale.

BUCHAN IN SYNETIQ BMW

Due volte Campione britannico Superstock 1000, nell’ultimo triennio Danny Buchan si è distinto in positivo nel BSB con FS-3 Kawasaki. Con la Ninja ZX-10RR è riuscito a conquistare diverse vittorie, qualificandosi per lo Showdown 2019. “Sono felice di entrare a far parte del team Synetiq BMW per la stagione 2021“, ha ammesso DB83. “Per quanto mi riguarda si tratta di un grande cambiamento, ma sono entusiasta di iniziare questa sfida con un nuovo team e con la BMW M1000RR. Si respira un’atmosfera positiva e sono ben consapevole dei traguardi raggiunti dal TAS Racing negli ultimi 20 anni. Questo mi ha spinto a firmare per loro in ottica 2021. Adesso si prospetta una prolungata off-season, ma sono impaziente di salire in sella alla nuova moto e lavorare con tutta la squadra.”

LINE UP DA TITOLO

La nuova BMW M1000RR ha dato un nuovo impulso ai programmi Synetiq BMW by TAS per il BSB 2021, come ribadito dall’accordo con Andrew Irwin e Danny Buchan. “Con Danny ci conosciamo da diverso tempo ed il suo desiderio di voler correre con noi in sella alla nuova M1000RR ci ha motivati a voler finalizzare l’accordo quanto prima“, spiega Philip Neill, Team Principal TAS Racing. “La nuova moto riafferma le ambizioni di BMW e, come squadra, siamo determinati a conquistare successi nel BSB. Crediamo che Danny ed Andrew siano la combinazione perfetta per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi nel 2021.”