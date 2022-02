Christian Iddon e Danny Kent coppia Buildbase Suzuki per il BSB

Buildbase Suzuki riconferma Danny Kent ed ingaggia Christian Iddon per l'assalto al British Superbike 2022 con le due GSX-R 1000.

Una coppia di piloti di vertice per ben figurare nel British Superbike. Il team Buildbase Suzuki ha annunciato l’ingaggio di Christian Iddon e la riconferma di Danny Kent per la stagione 2022 del più competitivo e spettacolare campionato nazionale Superbike del pianeta. Lasciato il team PBM Ducati, Iddon punterà a riconfermarsi al top del BSB, mentre per l’ex iridato Moto3 l’obiettivo è il riscatto dopo l’infortunio della passata stagione.

IDDON RITORNA IN SUZUKI

Per Christian Iddon si tratterà di fatto di un ritorno in Suzuki nel BSB dopo l’esperienza vissuta nel 2015. Rimasto senza una moto (PBM Ducati gli ha preferito Josh Brookes e Tom Sykes), l’ex specialista del Supermotard ha scelto Suzuki. “Se devo esser sincero, sono stato sorpreso di ritrovarmi nella posizione di dover cercare una sistemazione nel corso dell’inverno“, ha spiegato Iddon, pur sempre miglior pilota PBM Ducati nel BSB 2021. “Le cose si sono sistemate e sono davvero felice di entrare a far parte del team Buildbase Suzuki. Penso che siamo molto simili, in quanto sono molto appassionati di corse. Credo inoltre il team sia molto sottovalutato: nonostante i loro successi, non sempre hanno ottenuto il riconoscimento che merito. Penso pertanto siamo adatti l’un l’altro, perché ottengono sempre il massimo dai loro piloti. Credo possiamo rappresentare dei contendenti al titolo. Questo deve essere l’obiettivo, anche se non sarà affatto facile con così tante moto e piloti competitivi“.

KENT RICONFERMATO

Accanto a Christian Iddon, la squadra di Stuart e Steve Hicken ha rinnovato la fiducia a Danny Kent. Lo scorso anno, prima del brutto infortunio rimediato a Donington Park, conquistò un podio in Gara 3 a Thruxton. “Sono grato alla squadra per avermi concesso un altro anno insieme a loro. Lo scorso anno, sebbene ho saltato la seconda metà della stagione per l’infortunio, abbiamo mostrato qualcosa di buono, in primis il podio di Thruxton. Come mio primo anno con una Superbike non era affatto male, pertanto cercheremo di ripartire da qui per il 2022. La mia anca sta migliorando: non è ancora al 100 %, mi manca ancora della forza, ma sto continuando a lavorare per poter salire in sella ad una Superstock verso fine febbraio“.