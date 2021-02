BSB Test Tour 2021: quattro tappe da aprile prima del via

Quattro sessioni di prove pre-campionato: il BSB Test Tour inizierà ad aprile a Donington, ulteriori tappe a Snetterton, Silverstone ed Oulton Park.

Viene definito “BSB Test Tour”. Quattro appuntamenti pre-season, quattro distinte sessioni di prove viste come tappe di avvicinamento all’esordio stagionale del 29-31 maggio prossimi ad Oulton Park. La partenza (tardiva) del British Superbike 2021 offrirà a squadre e piloti l’occasione di provare in lungo ed in largo per il Regno Unito, scendendo in pista per quattro tornate di test tra aprile e maggio.

SOLO NEL REGNO UNITO

Complice l’emergenza COVID-19 e conseguenti problematiche, per la stagione 2021 il promoter MSVR ha deciso di organizzare i test collettivi esclusivamente nella Terra d’Albione. Nessuna trasferta oltremanica in Spagna o Portogallo, prove esclusivamente nel Regno Unito, rispettando appieno le normative regolamentari vigenti.

COSA DICE IL REGOLAMENTO?

In materia di test, il regolamento del BSB può ritenersi a dir poco… particolare. Relativo alla stagione 2021, sono vietati i test privati dal 1 gennaio al 31 marzo compreso su qualsiasi tipo di tracciato. I piloti possono scendere in pista per sessioni di allenamento, ma non con moto in configurazione BSB (centralina unica MoTeC in primis). Unica liberatoria, eventuali impegni in altre realtà internazionali, vedi gare o test World Superbike. Dal 1 aprile al 14 ottobre sono tuttavia liberalizzati i Test, ma con due paletti: massimo 16 giorni e solo su tracciati del Regno Unito e dell’Irlanda. Libertà totale invece per i test a fine stagione, ovvero dal 18 ottobre al 31 dicembre prossimi.

BSB TEST TOUR

Considerando queste restrizioni, MSVR ha organizzato ben quattro uscite collegiali antecedenti il primo round 2021.

Si aprirà il 13 aprile a Donington Park per poi trasferirsi a Silverstone (28-29 aprile) e Snetterton (4-5-6 maggio). Conclusiva e tradizionale giornata di Test pre-evento ad Oulton Park il 19 maggio, proprio sul tracciato che, 10 giorni più tardi, ospiterà il primo weekend di gara del British Superbike 2021.