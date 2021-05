BSB Test Snetterton: freddo e pioggia, cancellato il Day 3

Condizioni polari hanno comportato la cancellazione della conclusiva giornata di BSB Test a Snetterton: si tornerà in pista il 19 maggio ad Oulton Park.

Più che un meteo “tipicamente inglese“, piloti e squadre del British Superbike a Snetterton hanno incontrato condizioni… polari. Con pista bagnata e temperature dell’asfalto al di sotto dei 10°, la conclusiva giornata di BSB Test ufficiali si è conclusa anzitempo, rimandando la ripresa delle ostilità al 19 maggio prossimo ad Oulton Park.

STOP AI TEST

Se il maltempo aveva risparmiato il circus del BSB settimana scorsa a Silverstone, sul tracciato della Contea di Norfolk si è rifatto con gli interessi. Pioggia martedì e nel pomeriggio di ieri, gelo oggi. Una situazione che ha invitato non soltanto i piloti ad incrociare le braccia ai box, ma persino la direzione gara a propendere per la conclusione anticipata delle prove riservate al BSB. Spazio di conseguenza a qualche “temerario” delle classi di contorno, mentre per la Superbike questa tre-giorni si è risolta con un sostanziale nulla di fatto.

CRONO

Per dovere di cronaca, la classifica riepilogativa della tre-giorni offre i verdetti espressi dal secondo turno disputatosi ieri, l’unico disputatosi in condizioni della pista… praticabili. Christian Iddon (VisionTrack PBM Ducati) ha preceduto di una manciata di millesimi Tommy Bridewell (Oxford Products Moto Rapido) per l’1-2 Ducati senza Josh Brookes. Infortunatosi ad un dito ai test di Silverstone, indirettamente il Campione in carica è uno dei pochi ad abbozzare un sorriso, avendo perso soltanto un’ora (scarsa) di prove in quel di Snetterton.

APPUNTAMENTO AD OULTON PARK

I piloti del BSB torneranno in azione per la terza tappa del “Test Tour” pre-stagionale il 19 maggio prossimo ad Oulton Park, teatro successivamente nel weekend del 25-27 giugno del primo round 2021. Tutti con l’auspicio di incontrare condizioni meteorologiche favorevoli, ma con una certezza: seppur contingentato (4.000 biglietti disponibili), tornerà il pubblico in pista per la prima volta dal conclusivo round 2019.

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Classifica Test MSVR Snetterton (Day 1-2-3)

1- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – 1’49.162

2- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.166

3- Danny Buchan – Synetiq BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.298

4- Kyle Ryde – Rich Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 0.357

5- Peter Hickman – FHO Racing – BMW M 1000 RR – + 0.413

6- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.486

7- Andrew Irwin – Synetiq BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.575

8- Xavi Forés – FHO Racing – BMW M 1000 RR – + 0.658

9- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.694

10- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.081

11- Gino Rea – Buildbase Hawk Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.181

12- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10R – + 2.145

13- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.324

14- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 2.376

15- Danny Kent – Buildbase Hawk Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 2.416

16- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 2.798

17- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 3.195

18- Dan Linfoot – TAG Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 3.542

19- Storm Stacey – Team LKQ Euro Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 3.605

20- Luke Hopkins – Hopkins Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 4.470

21- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 4.741

22- Joe Francis – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 4.845

23- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 5.300

24- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW S 1000 RR – + 5.894

25- Brad Jones – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW S 1000 RR – + 6.195

26- Joey Thompson – NP Motorcycles – BMW S 1000 RR – + 9.324