BSB Test Snetterton: il diluvio lascia tutti ai box nel Day 1

La seconda tappa del BSB Test Tour 2021 si apre con tutti i piloti ai box nel corso della prima giornata a Snetterton caratterizzata dal maltempo.

Per la seconda tappa del “BSB Test Tour” di avvicinamento alla stagione 2021, il British Superbike ritrova le peculiarità di sempre. L’adesione di 29 piloti, spunti d’interesse, ma anche il meteo tipicamente britannico. A causa del maltempo, l’inaugurale tre-giorni di test a Snetterton si è risolta in un sostanziale nulla di fatto. Tutti i piloti del BSB a braccia conserte ai box, con l’auspicio di tornare in azione domani.

PIOGGIA E VENTO

Se la precedente tornata di Test tenutasi a Silverstone settimana scorsa era stata risparmiata dal maltempo, in quel di Snetterton i protagonisti del British Superbike si sono resi conto che non sarebbe stata una passeggiata. Più che la pioggia, a comportare la cancellazione dell’odierno programma di attività è stato il forte vento, rendendo di fatto inutile scender in pista. Soltanto qualche temerario della Superstock 1000 e Supersport nazionale, in particolare la coppia Triumph formata da Kyle Smith e Brandon Paasch con la nuova Street Triple 765 RS, ha lasciato la corisa box, salvo dover alzar bandiera bianca da lì a poco. Con la pista al limite della praticabilità, tutto è stato posticipato a domani.

GIORNATA BUTTATA

Un peccato, soprattutto per i piloti del British Superbike che, proprio oggi, avrebbero avuto 7 ore piene di Test rispetto alle 6 sessioni da mezz’ora ciascuna previste per le prossime due giornate. Prendendo con filosofia la situazione, i piloti si sono dedicati ad attività promozionali, registrando per conto dei MSVR dei video in vista dell’inizio della stagione che scatterà il 25-27 giugno prossimi a Silverstone.

Sconsolati Tarran Mackenzie e Jason O’Halloran (foto McAMS Yamaha)

BRADLEY RAY KO

Nella speranza di un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche per domani, il team Rich Energy OMG Racing ha fatto sapere che Bradley Ray non sarà della partita in questi Test. Un recente infortunio lo costringe nuovamente alla resa dopo il forfait di settimana scorsa a Silverstone. Non il massimo della vita, considerando che “Telespalla non ha finora percorso alcun giro di pista con la nuova BMW M 1000 RR preparata secondo le specifiche regolamentari del BSB…

PROGRAMMA BSB TEST SNETTERTON*

Mercoledì 5 maggio

10.30 – 11.00: Session 1

12.35 – 13.05: Session 2

15.00 – 15.30: Session 3

Giovedì 6 maggio

10.30 – 11.00: Session 4

12.35 – 13.05: Session 5

15.00 – 15.30: Session 6

* Orario locale