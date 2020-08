BSB Snetterton Gara 2: Josh Brookes ritorna alla vittoria

Josh Brookes (VisionTrack PBM Ducati) è il quarto differente vincitore in 5 gare del BSB 2020 dopo un avvincente confronto-a-4 per il primato.

Cinque gare, quattro differenti vincitori. Dopo Andrew Irwin, Tommy Bridewell e Christian Iddon, in Gara 2 del BSB a Snetterton non poteva non arrivare il turno di Josh Brookes. Costretto ad inseguire in campionato, il Campione 2015 ha battuto la concorrenza di altri tre legittimi pretendenti alla vittoria.

BROOKES TORNA ALLA VITTORIA

Conclusa la stagione 2019 lottando fino all’ultimo per il titolo con Scott Redding, quest’anno Josh Brookes ha faticato più del previsto. A Donington Park rendimento altalenante e lo spaventoso volo (incolpevole) di Gara 3, ieri la sconfitta subìta a vantaggio del proprio team-mate Christian Iddon. Il “Bad Boy” si è tuttavia rifatto con gli interessi, mettendo a segno la personale 50esima vittoria in carriera nel BSB, secondo All Time ad ex-aequo con Ryuichi Kiyonari.

LOTTA A 4

Brookes si è ritrovato a capeggiare un poker d’assi in lizza per la vittoria in quel di Snetterton. Dopo l’holeshot iniziale di Glenn Irwin, al terzo giro ha rilevato il comando delle operazioni dallo stesso capo-classifica di campionato in pieno ingresso della Richies. Unica preoccupazione un attacco del pilota Honda all’undicesimo giro, con la prevedibile contro-replica del portacolori VisionTrack PBM Ducati in grado di gestire la situazione nel finale. Se Brookes rilancia le proprie quotazioni in campionato, con il secondo posto Glenn Irwin resta leader guadagnando qualche punticino su Tommy Bridewell, terzo a completare il podio.

SORPRESE

Nel poker di testa si è messo in mostra Lee Jackson, baluardo FS-3 Kawasaki classificandosi quarto e lottando fino all’ultimo per il podio. Al ritorno nel BSB, ha tenuto alto i colori della Verdona in seguito all’ennesimo errore di Danny Buchan, a terra al secondo giro mancando il punto di staccata della Agostini con il risultato di coinvolgere anche Bradley Ray. Aspettando Gara 3 dove Christian Iddon (5°) scatterà dalla pole in virtù del giro più veloce, la contesa è stata nuovamente caratterizzata da un episodio con Andrew Irwin protagonista. In rimonta dalla ventiseiesima casella, nel finale ha tentato un sorpasso esterno su Ryan Vickers alla Coram, sbarrandogli la strada alla successiva piega della Murray’s. Contatto inevitabile con entrambi finiti a terra per un episodio, ancora una volta, “under investigation” da parte della direzione gara…

Bennetts British Superbike 2020

Snetterton 300, Classifica Gara 2

1- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – 16 giri in 29’00.696

2- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.490

3- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.696

4- Lee Jackson – Massingberd Mundy Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.853

5- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 2.682

6- Kyle Ryde – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 2.966

7- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 3.889

8- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 9.549

9- Luke Mossey – Rich Energy OMG Racing – BMW S1000RR – + 11.845

10- Bradley Ray – Synetiq BMW Motorrad – BMW S1000RR – + 19.310

11- Peter Hickman – Global Robots BMW – BMW S1000RR – + 20.652

12- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 22.248

13- Jack Kennedy – Santander Salt TAG Racing – Yamaha YZF R1 – + 22.848

14- Joe Francis – Lloyd & Jones Bowker Motorrad – BMW S1000RR – + 26.257

15- Alex Olsen – Global Robots BMW – BMW S1000RR – + 34.171

16- Tom Ward – Bike Devil – Kawasaki ZX-10RR – + 42.940

17- Storm Stacey – GR MotoSport – Kawasaki ZX-10RR – + 45.455

18- Josh Owens – CDH Racing – Kawasaki ZX-10R – + 46.297

19- Bjorn Estment – NP Motorcycles/Lextek – BMW S1000RR – + 1’20.637

20- Brian McCormack – The Roadhouse Macau Racing by ON-1 – BMW S1000RR – + 1’32.783