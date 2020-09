Paura a Silverstone nel BSB: carambola con 6 piloti (VIDEO)

Pauroso incidente nelle qualifiche del BSB a Silverstone: 6 piloti scivolati sull'olio lasciato da una moto, Alex Olsen in ospedale non in gravi condizioni.

Il terzo appuntamento stagionale del BSB a Silverstone ha riservato 3 gare avvincenti, ma anche istanti di paura nel corso delle qualifiche ufficiali. A 8 minuti dal termine, alla curva Copse successiva al rettilineo di partenza ben 6 piloti sono finiti a terra ad alta velocità traditi dall’olio lasciato da un’altra moto.

RISCHIO

Come si può vedere dal video in apertura, si tratta di una carambola a dir poco spaventosa. Ripartiti dopo un’iniziale bandiera rossa dovuta all’highside senza conseguenze fisiche di Graeme Irwin alla Brooklands, i concitati 10 minuti finali delle qualifiche hanno prodotto una caduta di gruppo paurosa.

6 PILOTI A TERRA

Lee Jackson, Hector Barbera, Alex Olsen, Taylor Mackenzie, Storm Stacey e Josh Owens sono i 6 piloti sfortunatamente coinvolti in questa carambola, con le moto finite quasi a ridosso dei commissari. Inevitabile l’esposizione della bandiera rossa, con la direzione gara che ha deciso di concludere anzitempo le qualifiche con ancora 8 minuti da disputarsi.

ALEX OLSEN IN OSPEDALE

Dei 6 piloti coinvolti il solo Alex Olsen, centrato in pieno da una moto, è stato costretto a saltare le 3 gare in programma a Silverstone. Il portacolori Smiths Racing BMW è stato trasportato in elisoccorso all’Ospedale di Coventry per una frattura al bacino, mentre non desta preoccupazione l’emorragia interna. Come informato dalla sua famiglia, Alex è costantemente monitorato e “in good spirits“.