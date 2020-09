BSB Silverstone questa sera su Sky Sport MotoGP HD

Su Sky Sport MotoGP HD (Sky canale 208) e Sky On Demand questa sera alle 19:10 il 3° round del BSB British Superbike 2020 da Silverstone.

Questa sera alle ore 19:10 Sky Sport MotoGP HD (canale 208) trasmetterà le fasi salienti del secondo round del BSB British Superbike vissuto lo scorso weekend sul tracciato di Silverstone.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, con lo show del campionato nazionale Superbike più competitivo e spettacolare del pianeta tra sorpassi, sorprese e colpi di scena.

Al primo passaggio TV previsto per questa sera alle ore 19:10 su Sky Sport MotoGP HD seguiranno numerose repliche nei prossimi giorni. Le gare di Silverstone, commentate per Sky Sport da Alessio Piana, saranno inoltre disponibili su Sky On Demand (Sport e Calcio, Motori, British Superbike).

Sempre On Demand sono disponibili i primi due episodi con gli highlights dedicati al primo secondo round del British Superbike 2020 disputatisi a Donington National e Snetterton.