BSB Silverstone Prove 1: Gino Rea leader con la Suzuki

Le prime prove libere del terzo round del BSB 2020 di scena a Silverstone proiettano Gino Rea con Buildbase Suzuki al comando, secondo il leader Glenn Irwin.

Giunti al giro di boa di questa pazza (e corta) stagione 2020, per tutti nel British Superbike è arrivato il momento di attaccare. In certi casi, di sfruttare le occasioni. Ne sa qualcosa Gino Rea, convocato dal team Buildbase Suzuki da Snetterton in sostituzione dell’infortunato Keith Farmer, autore a sorpresa del miglior tempo nell’inaugurale sessione di prove andata in scena sul tracciato National di Silverstone.

GINO REA IN TESTA

Concluso dopo Donington il rapporto con il team Bike Devil Kawasaki, il Campione Europeo Superstock 600 2009 ha trovato una sistemazione temporanea in Buildbase Suzuki. Seppur dovendosi accontentare del ruolo di sostituto di lusso, Rea è cresciuto in termini di performance a Snetterton, trovandosi pronto a dar tutto questo weekend a Silverstone. Lungo i 2.640 metri del “budello” rappresentato dal circuito National, il pilota britannico in 53″434 ha fatto registrare a sorpresa il miglior crono delle FP1. Un gran bel giro, oltretutto sotto al precedente primato della pista siglato nel 2018 da Jake Dixon in 54″109.

SOTTO AL RECORD

Altri 14 (!) piloti sono riusciti ad infrangere questo record, tanto che (inevitabilmente) i primi 19 sono racchiusi in meno di 1″, frutto del layout-toboga di Silverstone National. Tra questi non manca Glenn Irwin, seconda da leader della generale e sempre costante nel rendimento, portando la nuova Honda CBR 1000RR-R al secondo posto. Alle spalle del 30enne di Carrickfergus figurano nell’ordine Jason O’Halloran (McAMS Yamaha) e Josh Brookes (VisionTrack PBM Ducati), a lungo in cima al monitor dei tempi. Non manca all’appello Lee Jackson, quinto con FS-3 Kawasaki, con la seconda Buildbase Suzuki condotta da Kyle Ryde sesta. Se Andrew Irwin è settimo, Tommy Bridewell per il momento non va oltre la dodicesima posizione preceduto anche da Christian Iddon al nono posto.

DOMANI QUALIFICHE E GARA 1

Domani intenso programma di attività con delle qualifiche che si prospettano concitate ed una Gara 1 che farà chiarezza sui valori in campi. Legittimi interrogativi posti su Ryan Vickers, incappato nel finale delle FP1 in una caduta alla Woodcote e trasportato al centro medico per tutti gli accertamenti del caso.

Bennetts British Superbike 2020

Classifica Prove Libere 1

1- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – 53.434

2- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.173

3- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.184

4- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.242

5- Lee Jackson – Rapid Fulfillment FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.252

6- Kyle Ryde – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.379

7- Andrew Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.481

8- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.516

9- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.574

10- Hector Barbera – Rich Energy OMG Racing – BMW S1000RR – + 0.597

11- Bradley Ray – Synetiq BMW Motorrad – BMW S1000RR + 0.626

12- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.650

13- Luke Mossey – Rich Energy OMG Racing – BMW S1000RR – + 0.661

14- Joe Francis – Lloyd & Jones Bowker Motorrad – BMW S1000RR – + 0.671

15- Ryan Vickers – RAF Regular and Reserves Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.704

16- Alex Olsen – Global Robots BMW – BMW S1000RR – + 0.718

17- Peter Hickman – Global Robots BMW – BMW S1000RR – + 0.742

18- Tom Ward – Bike Devil – Kawasaki ZX-10RR – + 0.792

19- Danny Buchan – Rapid Fulfillment FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.797

20- Taylor Mackenzie – Synetiq BMW Motorrad – BMW S1000RR – + 1.324

21- Storm Stacey – GR MotoSport – Kawasaki ZX-10RR – + 1.416

22- Josh Owens – CDH Racing – Kawasaki ZX-10R – + 1.565

23- Graeme Irwin – Team 64 Motorsport MET Healthcare – Kawasaki ZX-10RR – + 2.045

24- Bjorn Estment – NP Motorcycles/Lextek – BMW S1000RR – + 2.865

25- Brian McCormack – The Roadhouse Macau Racing by ON-1 – BMW S1000RR – + 3.436