BSB Donington National questa sera su Sky Sport MotoGP HD

Le emozioni del primo round 2020 del British Superbike vissuto a Donington Park National questa sera alle 21:00 su Sky Sport MotoGP HD (Sky canale 208).

Sul tracciato National di Donington Park ha preso il via la stagione 2020 del BSB British Superbike. Questa sera, alle ore 21:00, su Sky Sport MotoGP HD (Sky canale 208) sarà possibile rivivere in TV le emozioni del primo appuntamento stagionale.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, con il BSB confermatosi il più competitivo e spettacolare campionato nazionale Superbike del pianeta e, nonostante l’emergenza COVID-19, con ben 27 piloti al via in rappresentanza di 6 differenti case costruttrici.

Sorpassi, sorprese e colpi di scena sono stati gli elementi distintivi delle gare di Donington Park, commentate per Sky Sport da Alessio Piana. Al primo passaggio TV previsto per questa sera alle ore 21:00 seguiranno diverse repliche nei prossimi giorni.