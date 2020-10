BSB Donington GP Gara 3: trionfa Mackenzie, campionato apertissimo

Tarran Mackenzie ritorna alla vittoria a Donington GP e sarà uno dei 5 piloti in lizza per il titolo BSB 2020 in programma tra due settimane a Brands Hatch.

Superato il rocambolesco weekend di Donington GP, tra due settimane il British Superbike a Brands Hatch vivrà la sua super-finale in gara tripla con cinque piloti in corsa per il titolo. Al poker già in lizza per il campionato si è unito alla festa Tarran Mackenzie, tornato d’autorità alla vittoria nella conclusiva gara in programma sui saliscendi dell’East Midlands, portandosi a 46 lunghezze da un “ragioniere” Josh Brookes terzo sul traguardo. L’australiano, Campione 2015, si presenterà nella “sua” Brands Hatch con 16 punti da amministrare sul compagno di squadra Christian Iddon (4° in Gara 3), 18 a scapito di Glenn Irwin (2°) e 19 sul connazionale Jason O’Halloran, ottavo in seguito ad un contatto proprio con Iddon.

TAZ TORNA ALLA VITTORIA

Senza apparentemente obiettivi di classifica, Tarran Mackenzie ha vissuto questa terza gara in programma libero da pressioni, riuscendo a fare la differenza su Glenn Irwin e Josh Brookes. Con un magico sorpasso al dodicesimo dei 15 giri previsti in piena Coppice, “Taz” ha messo a segno la seconda vittoria stagionale e terza in carriera, regalando un sorriso al team McAMS Yamaha. La squadra di Steve Rodgers suo malgrado ha perso un’occasione importante in classifica con Jason O’Halloran, finito 8° dopo un rovinoso contatto (e con piegato il semimanubrio sinistro) con Iddon, vanificando un weekend che poteva essere e non è stato.

BROOKES AMMINISTRA

Sulla scia del successo di Gara 2, Josh Brookes sembrava in grado di poter concedere il bis, ma proprio sul finale ha dovuto alzare bandiera bianca accontentandosi di un terzo posto utile ai fini-campionato. Un “Bad Body” diventato ragioniere, massimizzando il potenziale della sua Ducati Panigale V4 R parsa metereopatica tra una gara e l’altra. Peggio è andata a Tommy Bridewell, il quale in un sol colpo per un problema tecnico non soltanto ha dovuto salutare la compagnia in gara, ma anche le residue chance di lottare per il titolo 2020.

APPUNTAMENTO A BRANDS HATCH

Con 5 piloti racchiusi in 46 punti e 75 ancora in palio, tra due settimane a Brands Hatch si assisterà all’ennesima super-finale del British Superbike. Sfortunatamente a porte chiuse, senza l’apporto del pubblico, ma con tanti interrogativi su chi succederà a Scott Redding nell’albo d’oro del più competitivo e spettacolare campionato nazionale Superbike del pianeta.

Bennetts British Superbike 2020

Donington Park GP, Classifica Gara 3

1- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – 15 giri in 22’27.782

2- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 1.223

3- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 3.951

4- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 6.742

5- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 7.441

6- Lee Jackson – Rapid Fulfillment FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 7.685

7- Andrew Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 8.090

8- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 9.274

9- Luke Mossey – Rich Energy OMG Racing – BMW S1000RR – + 10.383

10- Joe Francis – Lloyd & Jones Bowker Motorrad – BMW S1000RR – + 10.860

11- Peter Hickman – Global Robots BMW – BMW S1000RR – + 14.880

12- Danny Buchan – Rapid Fulfillment FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 16.795

13- Jack Kennedy – RAF Regular and Reserves Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 18.758

14- Kyle Ryde – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 18.983

15- Keith Farmer – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 22.927

16- Storm Stacey – GR MotoSport – Kawasaki ZX-10RR – + 22.978

17- Taylor Mackenzie – Synetiq BMW Motorrad – BMW S1000RR – + 30.442

18- Markus Reiterberger – Global Robots BMW – BMW S1000RR – + 31.330

19- Graeme Irwin – Team 64 Motorsport MET Healthcare – Kawasaki ZX-10RR – + 39.956