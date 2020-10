BSB Donington GP Prove 2: Brookes svetta sul bagnato

Su pista bagnata tris Ducati nelle seconde libere del British Superbike a Donington GP: Josh Brookes il più veloce davanti a Iddon e Bridewell.

Piove a Donington GP ed i piloti del British Superbike, secondo previsioni, hanno disputato un turno pomeridiano di prove libere su pista bagnata. In queste condizioni si è registrata la riscossa Ducati con tutte e tre le Panigale V4 R in grado di monopolizzare la top-3 con, nell’ordine, Josh Brookes, Christian Iddon e Tommy Bridewell.

TRIS DUCATI

In una sessione dove si sono registrate 6 distinte cadute e persino una bandiera rossa per il volo di Josh Owens, le Ducati hanno fatto l’andatura con Josh Brookes il più veloce in 1’47″378, giusto 30 millesimi di margine rispetto al proprio compagno di squadra Christian Iddon. Un gap contenuto, per quanto il Campione 2015 è parso in ogni condizione (pista asciutta nelle FP1, bagnata nel corso delle FP2) decisamente più a suo agio, promettendo battaglia per le 3 gare in programma tra sabato e domenica. Si esalta sul bagnato anche Iddon oltre che Tommy Bridewell, terzo a completare il trio Ducatista là davanti.

IRWIN INSEGUE

Aspettando i responsi di domani con il meteo che non promette nulla di buono, il capo-classifica di campionato Glenn Irwin è settimo giusto davanti al più diretto inseguitore nella generale Jason O’Halloran. Tutt’altra vita invece per Andrew Irwin, incappato in una caduta risoltasi fortunatamente senza conseguenze. Peggio è andato nella mattinata a Bradley Ray, per un infortunio alla gamba costretto alla resa e sostituito in corso d’opera da Ian Hutchinson, già sotto contratto Synetiq BMW by TAS per questa stagione. L’eroe del TT 2010 ha segnato il ventesimo tempo, preceduto di un paio di posizione da Markus Reiterberger, novità del weekend con la seconda BMW Smiths Racing.

Bennetts British Superbike 2020

Donington Park GP, Classifica Prove Libere 2

1- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – 1’47.378

2- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.030

3- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.235

4- Lee Jackson – Rapid Fulfillment FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.805

5- Danny Buchan – Rapid Fulfillment FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.857

6- Luke Mossey – Rich Energy OMG Racing – BMW S1000RR – + 1.108

7- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 1.442

8- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 1.482

9- Kyle Ryde – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.859

10- Hector Barbera – Rich Energy OMG Racing – BMW S1000RR – + 1.922

11- Andrew Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 2.336

12- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 2.567

13- Brian McCormack – The Roadhouse Macau Racing by ON-1 – BMW S1000RR – + 2.623

14- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 3.090

15- Graeme Irwin – Team 64 Motorsport MET Healthcare – Kawasaki ZX-10RR – + 3.356

16- Ryan Vickers – RAF Regular and Reserves Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 4.549

17- Keith Farmer – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 4.847

18- Markus Reiterberger – Global Robots BMW – BMW S1000RR – + 5.168

19- Bjorn Estment – NP Motorcycles/Lextek – BMW S1000RR – + 5.348

20- Ian Hutchinson – Synetiq BMW Motorrad – BMW S1000RR – + 6.011

21- Joe Francis – Lloyd & Jones Bowker Motorrad – BMW S1000RR – + 6.253

22- Storm Stacey – GR MotoSport – Kawasaki ZX-10RR – + 6.696

23- Josh Owens – CDH Racing – Kawasaki ZX-10R – + 8.499

24- Peter Hickman – Global Robots BMW – BMW S1000RR – + 9.039

25- Jack Kennedy – RAF Regular and Reserves Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 9.122

26- Taylor Mackenzie – Synetiq BMW Motorrad – BMW S1000RR – + 11.805

Foto Ducati UK Racing