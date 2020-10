BSB Donington GP Prove 1: Brookes prima della pioggia

Josh Brookes con la PBM Ducati precede le due Honda in una sessione di prove libere imprevista a Donington GP, penultimo round del BSB 2020.

Le pessime previsioni meteorologiche del weekend hanno anticipato i tempi a Donington GP, penultimo round del British Superbike 2020. Considerando il netto peggioramento del meteo previsto per sabato mattina, la direzione gara ha deciso di organizzare all’ultim’ora un turno di prove libere supplementari nel primo pomeriggio del venerdì, consentendo così ai 27 piloti presenti l’opportunità di macinare chilometri sul tracciato dell’East Midlands. Un’occasione colta al volo da Josh Brookes, autore del miglior riferimento cronometrico in 1’29″768 tenendo testa alle due Honda CBR 1000RR-R tornate protagoniste.

BROOKES COMANDA

Reduce dalla vittoria di Gara 3 ad Oulton Park che ha rilanciato le proprie quotazioni in campionato, il portacolori VisionTrack PBM Ducati ha iniziato con il piglio giusto il fine settimana, viaggiando costantemente sul ritmo dell’1’30” con l’exploit rappresentato dal best lap in 1’29″768. Un bell’inizio per il Campione 2015 che ha avuto ragione dei fratelli Glenn (capo-classifica di campionato) ed Andrew Irwin, coppia Honda con la nuova Fireblade, dopo la battuta d’arresto di Oulton Park, tornata protagonista a Donington. Consapevoli della velocità di Brookes a Brands Hatch, in casa Honda Racing UK si vuole sfruttare l’occasione questo weekend a Donington dove, tracciato National, le CBR monopolizzarono i primi due posti nelle inaugurali due gare stagionali lo scorso mese di agosto.

12 PILOTI IN 1 SECONDO

Nelle prime libere sono stati ben 12 piloti racchiusi in meno di 1″, confermando l’equilibrio di massima del British Superbike 2020. Christian Iddon, contendente al titolo, figura quarto, mentre Jason O’Halloran chiude 9° preceduto anche dalle Kawasaki FS-3 di Jackson (7°) e Buchan (8°) oltre che dai ritrovati Barbera (5°) e Bridewell (6°). La sessione ha visto la comparsa delle prime gocce di pioggia proprio nei conclusivi minuti finali, rallentando un po’ il processo di apprendimento della BMW S1000RR in configurazione BSB di Markus Reiterberger. Il pilota tedesco ha concluso 17° al debutto con i colori Global Robots Smiths Racing in sostituzione dell’infortunato Alex Olsen ed accanto a Peter Hickman, incappato in una caduta proprio allo scadere delle FP1.

Bennetts British Superbike 2020

Donington Park GP, Classifica Prove Libere 1

1- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – 1’29.768

2- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.241

3- Andrew Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.276

4- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.329

5- Hector Barbera – Rich Energy OMG Racing – BMW S1000RR – + 0.442

6- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.448

7- Lee Jackson – Rapid Fulfillment FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.462

8- Danny Buchan – Rapid Fulfillment FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.515

9- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.656

10- Kyle Ryde – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.909

11- Luke Mossey – Rich Energy OMG Racing – BMW S1000RR – + 0.921

12- Ryan Vickers – RAF Regular and Reserves Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.937

13- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.106

14- Keith Farmer – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.161

15- Peter Hickman – Global Robots BMW – BMW S1000RR – + 1.415

16- Joe Francis – Lloyd & Jones Bowker Motorrad – BMW S1000RR – + 1.695

17- Markus Reiterberger – Global Robots BMW – BMW S1000RR – + 2.018

18- Jack Kennedy – RAF Regular and Reserves Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.029

19- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 2.210

20- Bradley Ray – Synetiq BMW Motorrad – BMW S1000RR – + 2.518

21- Josh Owens – CDH Racing – Kawasaki ZX-10R – + 2.635

22- Taylor Mackenzie – Synetiq BMW Motorrad – BMW S1000RR – + 2.808

23- Graeme Irwin – Team 64 Motorsport MET Healthcare – Kawasaki ZX-10RR – + 2.983

24- Storm Stacey – GR MotoSport – Kawasaki ZX-10RR – + 5.423

25- Brian McCormack – The Roadhouse Macau Racing by ON-1 – BMW S1000RR – + 5.562

26- Bjorn Estment – NP Motorcycles/Lextek – BMW S1000RR – + 12.650

27- Tom Ward – Bike Devil – Kawasaki ZX-10RR – senza tempo