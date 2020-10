BSB Brands Hatch Gara 1: O’Halloran vince e riapre i giochi

Show incredibile in Gara 1 del BSB a Brands Hatch: Jason O'Halloran vince e si porta a 7 punti da Josh Brookes (4°) con ancora 2 gare da disputare.

Una fantascientifica Gara 1 a Brands Hatch ha aperto la super-finale 2020 del British Superbike, con un solo rimpianto: l’assenza del pubblico con il “porte chiuse” imposto dal Governo britannico. Fossero stati presenti sulle tribune dell’impianto londinese i canonici 50.000 spettatori, tutti sarebbero letteralmente impazziti per una prima manche dall’elevato tasso di spettacolarità. In puro stile-BSB, sorpassi ad ogni curva, pathos per la corsa al titolo tuttora aperta a 5 pretendenti e, inutile dirlo, un finale a sorpresa. Jason O’Halloran, tacciato di essere poco aggressivo finora, ha tirato fuori tutte le sue credenziali conquistando la vittoria portandosi a -7 da Josh Brookes, inaspettatamente soltanto quarto sul traguardo. Tutto questo con ancora 2 gare da disputarsi domani e 50 punti in palio…

SHOW INCREDIBILE

Il BSB non tradisce mai, ancor più sui saliscendi di Brands Hatch. Gara 1 verrà ricordata negli anni a venire per uno show spaziale, con le premesse per assistere domani a due (graditissime) repliche. In una manche che si profilava come una potenziale ipoteca per il titolo 2020 di Josh Brookes, il portacolori VisionTrack PBM Ducati si è reso protagonista di una prestazione anonima. Nel suo “feudo” di Brands Hatch, soltanto per il rotto della cuffia ha concluso quarto. Depauperando di fatto il proprio vantaggio in classifica.

O’HALLORAN A -7

Adesso Brookes, con ancora due gare da disputarsi, dovrà gestire un esiguo margine nella generale: 7-punti-7 sul connazionale O’Halloran, 9 sul compagno di squadra Iddon con Irwin (-21) e Mackenzie (-43) tuttora in corsa. La stagione più pazza di sempre del British Superbike è lungi dal definirsi conclusa, grazie alla caratura dei pretendenti al titolo. O’Halloran, alla sua prima stagione senza infortuni, se la può giocare, tirando fuori una prestazione straordinaria con una grinta espressa nel finale, scappando via a 3 giri dal termine su Iddon e Mackenzie. Quest’ultimi due se le sono date di santa ragione per il secondo posto, arpionato dal Ducatista che non ha fatto e non farà sconti domani a Brookes. Tutta in salita la rincorsa al titolo per Mackenzie a -43, così come per Glenn Irwin, a -21 nonostante una grintosa partenza. Ma nel BSB, lo testimonia l’odierna Gara 1, mai dire mai…

Bennetts British Superbike 2020

Brands Hatch, Classifica Gara 1

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – 16 giri in 23’08.127

2- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 1.877

3- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 2.075

4- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 3.055

5- Danny Buchan – Rapid Fulfillment FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 3.667

6- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 4.479

7- Andrew Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 4.787

8- Lee Jackson – Rapid Fulfillment FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 4.845

9- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 5.899

10- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 6.134

11- Luke Mossey – Rich Energy OMG Racing – BMW S1000RR – + 6.742

12- Jack Kennedy – RAF Regular and Reserves Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 11.127

13- Peter Hickman – Global Robots BMW – BMW S1000RR – + 11.303

14- Kyle Ryde – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 11.460

15- Joe Francis – Lloyd & Jones Bowker Motorrad – BMW S1000RR – + 11.770

16- Hector Barbera – Rich Energy OMG Racing – BMW S1000RR – + 20.001

17- Taylor Mackenzie – Synetiq BMW Motorrad – BMW S1000RR – + 26.188

18- Storm Stacey – GR MotoSport – Kawasaki ZX-10RR – + 35.470

19- Josh Owens – CDH Racing – Kawasaki ZX-10R – + 37.901

20- Brian McCormack – The Roadhouse Macau Racing by ON-1 – BMW S1000RR – + 1’08.252

21- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 1’10.945

22- Lachlan Epis – NP Motorcycles/Lextek – BMW S1000RR – + a 2 giri