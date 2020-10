Con 9 gradi e pista umida, non rischiano i big del British Superbike a Brands Hatch lasciando a Danny Buchan il primato delle FP2.

Un turno di prove libere interlocutorio ha visto impegnati i protagonisti del British Superbike nel sabato mattina della super-finale di Brands Hatch. Aspettando le qualifiche ufficiali e la prima di tre gare in programma, sull’asfalto che andava man mano asciugandosi Danny Buchan (FS-3 Kawasaki) ha staccato il miglior tempo in 1’35″890, tra i pochi piloti realmente attivi nel corso di una sessione poco indicativa sui valori in campo.

FREDDO E PISTA UMIDA

Con 9° di temperatura e la pista resa insidiosa dalla pioggia scesa copiosamente nella nottata, i 5 contendenti al titolo hanno saggiamente preferito non correr rischi inutili nel corso delle FP2. Senza obiettivi di classifica, Danny Buchan è stato il più veloce lasciando a 325 millesimi Andrew Irwin (Honda), a 0″462 Kyle Ryde (Buildbase Suzuki). Unico tra i big ed i pretendenti alla vittoria finale a scendere in pista, Josh Brookes ha percorso qualche giro, staccando un poco indicativo quarto tempo.

VERSO LE QUALIFICHE

Alle 13:15 locali (le 14:15 italiane) si tornerà in pista per il turno unico di qualifiche che determinerà lo schieramento di partenza di Gara 1 in programma questo pomeriggio alle 16:15 locali. Nel frattempo Matt Truelove, al rientro con Bike Devil Kawasaki, ha comunicato il suo forfait per il prosieguo del weekend in seguito alla brutta caduta alla Stirling Bend registratasi nel corso delle prime libere.

Bennetts British Superbike 2020

Brands Hatch, Classifica Prove Libere 2

1- Danny Buchan – Rapid Fulfillment FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – 1’35.890

2- Andrew Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.325

3- Kyle Ryde – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.462

4- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.902

5- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.971

6- Peter Hickman – Global Robots BMW – BMW S1000RR – + 1.197

7- Joe Francis – Lloyd & Jones Bowker Motorrad – BMW S1000RR – + 1.387

8- Lee Jackson – Rapid Fulfillment FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.649

9- Ryan Vickers – RAF Regular and Reserves Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.879

10- Jack Kennedy – RAF Regular and Reserves Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.925

11- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 2.116

12- Taylor Mackenzie – Synetiq BMW Motorrad – BMW S1000RR – + 2.374

13- Graeme Irwin – Team 64 Motorsport MET Healthcare – Kawasaki ZX-10RR – + 7.633

14- Josh Owens – CDH Racing – Kawasaki ZX-10R – + 7.633

15- Lachlan Epis – NP Motorcycles/Lextek – BMW S1000RR – + 9.850

16- Brian McCormack – The Roadhouse Macau Racing by ON-1 – BMW S1000RR – + 11.464