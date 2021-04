BSB 2021 accende i motori: al via i Test di Silverstone

Domani e dopodomani sul tracciato National di Silverstone i primi Test ufficiali del BSB 2021 con 28 piloti iscritti e tante novità da seguire.

Trascorsi 192 giorni dalla finalissima di Brands Hatch dello scorso 18 ottobre, il British Superbike riaccende i motori. Al culmine di una prolungata sosta invernale ed in attesa della partenza (tardiva) della stagione 2021 prevista per il 25-27 giugno prossimi, il più competitivo e spettacolare campionato nazionale Superbike del pianeta è pronto a ripartire. Domani e dopodomani, sul tracciato “National” (corto) di Silverstone, il BSB 2021 affronterà i primi test ufficiali pre-campionato. Un’occasione per rivedere in azione tutti (o quasi) i principali protagonisti della serie, alla prima tappa del cosiddetto “Test Tour” organizzato dal promoter MSVR.

VOGLIA DI RICOMINCIARE

Silverstone, Snetterton, Oulton Park e Donington: quattro tappe, quattro differenti circuiti per sei complessive giornate di test pre-stagionali da qui a giugno. Nel circus del BSB si percepisce una grande voglia di ripartire, a maggior ragione con le buone notizie giunte dal fronte oltremanica. La campagna di vaccinazione di massa anti COVID-19 procede a pieno regime, con le riaperture ormai di stretta attualità. Lo testimonia il fatto che, in occasione dei Test di Oulton Park e Donington, è prevista persino la presenza del pubblico, da sempre elemento inscindibile e ragione di successo del British Superbike. Ci sono pertanto le premesse per un 2021 esplosivo, con 11 round da 3 gare ciascuno, annoverando uno schieramento di partenza comprensivo di ben 28 piloti iscritti a tempo pieno.

PRIMI TEST A SILVERSTONE

Come detto, il BSB 2021 di fatto inizierà con la due-giorni di prove a Silverstone. Test ufficiali MSVR a tutti gli effetti con previste 8 sessioni di attività da mezz’ora ciascuna, inframezzate dai turni riservati ai campionati “di contorno”. Per la Superbike della Terra d’Albione si tratterà della prima uscita collettiva dell’anno nuovo, anticipata nei giorni scorsi da interlocutori shakedown. Synetiq BMW by TAS ha scelto Kirkistown per il “rodaggio” della nuova M1000RR affidata a Danny Buchan e Andrew Irwin, mentre il team Campione in carica VisionTrack PBM Ducati ha fatto capolino a Knockhill. Proprio sul tracciato scozzese, Josh Brookes ha sfoggiato per la prima volta il #1, ben in vista sul cupolino della propria Ducati Panigale V4 R.

Josh Brookes in pista con il numero 1

TEMATICHE D’INTERESSE

Considerando un regolamento (riuscito ed… emulato da altri campionati) che punta sulla continuità, in questa due-giorni di prove a Silverstone le tematiche d’interesse sono rivolte esclusivamente su novità di moto e/o matrimoni inediti tra piloti e team. Le BMW M1000RR e Kawasaki ZX-10RR 2021 si presenteranno subito competitive? E l’impegno “diretto” Honda, portando a correre in UK due suoi pupilli come Takumi Takahashi e Ryo Mizuno, movimenterà il campionato? Questi due principali quesiti da monitorare sul tracciato “National“, dove non è lecito attendersi tempi a sensazioni. Vale il motto “sono solo test”, a maggior ragione dopo quasi 200 giorni di inattività…

IL PROGRAMMA DEI TEST DI SILVERSTONE*

Mercoledì 28 aprile

09.00 – 09.30: British Supersport Prove 1

09.35 – 10.05: National Superstock Prove 1

10.10 – 10.50: British Superbike Prove 1

10.55 – 11.25: British Supersport Prove 2

11.30 – 12.00: National Superstock Prove 2

12.05 – 12.45: British Superbike Prove 2

13.15 – 13.45: British Supersport Prove 3

13.50 – 14.20: National Superstock Prove 3

14.25 – 15.05: British Superbike Prove 3

15.10 – 15.40: British Supersport Prove 4

15.45 – 16.15: National Superstock Prove 4

16.20 – 17.00: British Superbike Prove 4

Giovedì 29 aprile

09.00 – 09.30: Junior Supersport/British Talent Cup Prove 1

09.35 – 10.05: Junior Superstock/Ducati TriOptions Cup Prove 1

10.10 – 10.50: British Superbike Prove 5

10.55 – 11.25: Junior Supersport/British Talent Cup Prove 2

11.30 – 12.00: Junior Superstock/Ducati TriOptions Cup Prove 2

12.05 – 12.45: British Superbike Prove 6

13.15 – 13.45: Junior Supersport/British Talent Cup Prove 3

13.50 – 14.20: Junior Superstock/Ducati TriOptions Cup Prove 3

14.25 – 15.05: British Superbike Prove 7

15.10 – 15.40: Junior Supersport/British Talent Cup Prove 4

15.45 – 16.15: Junior Superstock/Ducati TriOptions Cup Prove 4

16.20 – 17.00: British Superbike Prove 8

* Orari locali

Danny Buchan in sella alla nuova BMW M1000RR

ENTRY LIST PROVVISORIA DEL BRITISH SUPERBIKE 2021

1- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R

2- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

4- Dan Linfoot – TAG Racing – Honda CBR 1000RR-R

5- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR

6- Xavi Forés – FHO Racing – BMW M1000RR

7- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

11- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW S1000RR

13- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

14- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

18- Andrew Irwin – Synetiq BMW Motorrad – BMW M1000RR

20- Brad Jones – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M1000RR

21- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R

22- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1

27- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000

28- Bradley Ray – Rich Energy OMG Racing – BMW M1000RR

40- Joe Francis – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M1000RR

44- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

46- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R

52- Danny Keny – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

60- Peter Hickman – FHO Racing – BMW M1000RR

65- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10R

69- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

74- Joey Thompson – NP Motorcycles – BMW S1000RR

77- Kyle Ryde – Rich Energy OMG Racing – BMW M1000RR

79- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

83- Danny Buchan – Synetiq BMW Motorrad – BMW M1000RR

88- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

95- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1