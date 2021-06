BSB Oulton Park Prove 2: Bridewell in un caotico venerdì

Una caotica seconda sessione di prove libere del BSB ad Oulton Park con due bandiere rosse ha proiettato in testa Tommy Bridewell su Ducati Moto Rapido.

La seconda sessione di prove libere del BSB ad Oulton Park? Un calvario. Tra bandiere rosse, interruzioni e rinvii, le FP2 del round d’apertura della stagione 2021 si sono protratte per un’ora abbondante rispetto al programma originario. Nota positiva, se non altro hanno offerto i primi verdetti in previsione delle qualifiche ufficiali di domani. In virtù del nuovo format dei weekend di gara, i migliori 12 piloti della combinata FP1-FP2 si sono qualificati direttamente al decisivo Q2 a cominciare da Tommy Bridewell, il più veloce con il crono di 1’35″067.

BANDIERE ROSSE

Per arrivare all’esposizione della bandiera a scacchi, questa interminabile seconda sessione di libere ad Oulton Park ne ha vissute di tutte i colori. Il rosso, soprattutto, caratterizzante delle bandiere che hanno comportato due interruzioni. La prima per sporco in pista complice la caduta, trascorsi soli 7 minuti, del rookie Rory Skinner alla Old Hall. La seconda per un problema tecnico occorso alla BMW S 1000 RR del privatissimo Joey Thompson, disseminando d’olio il tratto della Druids con conseguente stop prolungato della sessione. In tutto questo, la decisione gara ha deciso di rivedere il programma anticipando la sessione riservata ai Sidecar, lasciando ai piloti del BSB soltanto 15 minuti di “pre-qualifica” finale dalle 17:20 locali.

SI RIVEDE BRIDEWELL

In questo caotico venerdì, sul piano delle performance sono stati espressi dei riscontri interessati. Sul tracciato della sua prima vittoria da Ducatista (stagione 2019), Tommy Bridewell ha portato la Panigale V4 R del team Moto Rapido in cima al monitor dei tempi con un gran bel giro in 1’35″067. Un riferimento 369 millesimi più veloce del favoritissimo Jason O’Halloran (McAMS Yamaha), 4/10 rispetto a Christian Iddon (VisionTrack PBM Ducati) con le BMW a seguire. La nuova M 1000 RR ben figura con un ritrovato Bradley Ray, quarto con i colori OMG Racing sul tracciato del suo primo podio in carriera, seguito nell’ordine da Buchan, Hickman con Mackenzie, Jackson e Kent a seguire.

BROOKES ALL’ULTIMO

Completa la top-10, qualificandosi per il rotto della cuffia giusto allo scadere per il Q2, il Campione in carica Josh Brookes, con la qualificazione diretta ottenuta anche da Glenn Irwin (11° con la prima Honda) e Gino Rea. Tra i delusi di giornata spiccano volti noti come Kyle Ryde (13°), Andrew Irwin (15°) e Xavi Forés, diciannovesimo in un tormentato venerdì con annessa caduta nelle FP1. Per loro occasione di riscatto domani nel Q1, con 6 posti in palio per il successivo Q2 che determinerà lo schieramento della prima di 3 gare in programma nel fine settimana.

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Oulton Park, Classifica Prove Libere 1+2 *

1- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – 1’35.067

2- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.369

3- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.467

4- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 0.488

5- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.498

6- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.594

7- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.660

8- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.752

9- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.776

10- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.780

11- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.813

12- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.899

13- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 1.141

14- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.311

15- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.321

16- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.425

17- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 1.590

18- Dan Linfoot – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 1.782

19- Xavi Forés – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 2.143

20- Bjorn Estment – Catfoss/Powerslide Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 2.433

21- Storm Stacey – Team LKQ Euro Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.635

22- Joe Francis – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 2.655

23- Brad Jones – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW S 1000 RR – + 3.321

24- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 3.985

25- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 3.991

26- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW M 1000 RR – + 4.879

27- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 5.389

28- Joey Thompson – NP Motorcycles – BMW S 1000 RR – + 17.765

29- Luke Hopkins – Hopkins Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 25.446

I primi 12 ammessi direttamente al Q2

