BSB Oulton Park Prove 1: O’Halloran e la pioggia aprono il 2021

Pista bagnata nell'inaugurale sessione di prove libere del British Superbike 2021 ad Oulton Park con O'Halloran al top nel finale davanti ai fratelli Irwin.

Trascorsi esattamente 250 giorni dalla finalissima 2020 di Brands Hatch, il British Superbike ha ufficialmente riacceso i motori in un weekend di gara. Ad Oulton Park, teatro del primo degli undici eventi previsti dal calendario 2021, il più competitivo e spettacolare campionato nazionale Superbike del pianeta ha archiviato l’inaugurale sessione di prove libere con le prerogative di sempre. Da una parte la presenza di 29 piloti in rappresentanza di 6 case costruttrici, dall’altra l’immancabile presenza della pioggia. Insomma: meteo tipicamente d’oltremanica, turno interlocutorio, ma con sempre Jason O’Halloran protagonista.

SOTTO LA PIOGGIA

Mattatore dei test pre-campionato, il vice-Campione in carica si conferma veloce in ogni condizione. Proprio allo scadere, l’australiano ha fermato i cronometri sull’1’46″353, 30 millesimi meglio rispetto ad Andrew Irwin, quest’anno portacolori SYNETIQ BMW by TAS. La famiglia Irwin porta anche Glenn al terzo posto su Honda, tenendo testa nell’ordine a Danny Buchan (SYNETIQ BMW), Danny Kent (Buildbase Suzuki) ed uno scatenato Josh Owens con la privatissima Kawasaki CDH Racing.

OCCHIO ALLE FP2

Saranno crono poco indicativi, ma per il nuovo format dei weekend di gara potrebbero risultare determinanti. La combinata FP1-FP2 eleggerà infatti 12 piloti ammessi di diritto al decisivo Q2 delle qualifiche ufficiali, traguardo raggiunto in questo momento dal Campione in carica Josh Brookes. Dodicesimo per il rotto della cuffia, nell’eventualità di un peggioramento delle condizioni meteorologiche nel pomeriggio, quantomeno avrebbe fatto sua la qualificazione diretta al Q2…

FORES E LINFOOT A TERRA

In una sessione legittimamente poco attendibile sui valori in campo, le insidie dell’asfalto scivoloso di Oulton Park hanno tradito un paio di piloti. Questo il caso di Dan Linfoot, finito a terra alla chicane intitolata a Steve Hislop con la Honda (preparazione Mugen) del TAG Racing, e del rientrante Xavi Forés. Lo spagnolo, reduce dal podio alla 24 ore di Le Mans con lo squadrone ufficiale BMW, ha battezzato la M 1000 RR #12 del FHO Racing alla celebre parabolica della Shell. Nessuna conseguenza per entrambi, soltanto un po’ di lavoro in più per i rispettivi meccanici in vista delle seconde libere che scatteranno alle 15:50 locali (le 16:50 italiane).

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Oulton Park, Classifica Prove Libere 1

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – 1’46.353

2- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.030

3- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.352

4- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.481

5- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.858

6- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 0.974

7- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 1.210

8- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 1.330

9- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 1.401

10- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.664

11- Joe Francis – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 1.704

12- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 2.318

13- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 2.528

14- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 2.587

15- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.815

16- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 2.863

17- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 3.356

18- Storm Stacey – Team LKQ Euro Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 4.001

19- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 4.155

20- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 4.468

21- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 5.419

22- Brad Jones – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW S 1000 RR – + 7.117

23- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW M 1000 RR – + 9.355

24- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 9.399

25- Xavi Forés – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 9.475

26- Dan Linfoot – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 10.471

27- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 11.263

28- Luke Hopkins – Hopkins Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 14.160

29- Joey Thompson – NP Motorcycles – BMW S 1000 RR – + 20.765

